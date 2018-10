Gaza: décès d'un adolescent palestinien blessé par balles

(Belga) Un adolescent palestinien blessé le mois dernier par des tirs de soldats israéliens lors d'affrontements à la frontière entre Israël et la bande de Gaza est décédé, a annoncé dimanche le ministère de la Santé dans cette enclave palestinienne.

Âgé de 16 ans, Sohaib Abou Kachef avait été blessé par balles le 3 août à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, territoire coincé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée, a ajouté le ministère. L'enclave palestinienne est le théâtre de manifestations le long de la barrière avec Israël depuis le 30 mars pour demander la levée du blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui leurs terres à la création d'Israël en 1948. Au moins 179 Gazaouis ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, pour la majorité lors de manifestations à la frontière. Un soldat israélien a été tué. Vendredi soir, un porte-parole de l'armée israélienne a par ailleurs émis des doutes sur Twitter concernant les circonstances de la mort d'un autre Palestinien, Chadi Abdel Aal, âgé de 12 ans. Avichay Adraee, un des porte-parole de l'armée israélienne, a écrit sur le réseau de microblogging que selon certaines "indications" et des "témoins", l'enfant aurait été tué après avoir été blessé par des jets de pierres, sans donner plus de détails. L'armée n'a pas répondu à une demande de l'AFP pour plus de précisions. De son côté, le ministère de la Santé de Gaza a indiqué vendredi que l'enfant avait été tué par des tirs israéliens près de Jabaliya, dans le nord de l'enclave. Le porte-parole du ministère gazaoui de la Santé a indiqué qu'une autopsie permettrait de fournir davantage de détails. Israël accuse le Hamas, le mouvement islamiste contrôlant la bande de Gaza, d'orchestrer les manifestations et soutient que les soldats ne font que protéger la frontière pour éviter des infiltrations de Palestiniens. Israël et le Hamas se sont affrontés durant trois guerres depuis 2008. (Belga)