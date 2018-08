Gaza: Israël affirme qu'un infirmier de MSF a ouvert le feu sur des soldats

(Belga) Les autorités israéliennes ont indiqué qu'un infirmier palestinien de Médecins Sans Frontières à Gaza avait ouvert le feu lundi sur des soldats israéliens. MSF a rapporté sa mort vendredi et dit en vérifier les circonstances.

Selon le Cogat, un organisme du ministère de la Défense en charge des opérations civiles israéliennes dans les Territoires palestiniens, Hani al-Majdalawi a tenté lundi de franchir la barrière entre la bande de Gaza et Israël, tiré sur les soldats israéliens avec un fusil et lancé vers eux un engin explosif. Hani al-Majdalawi travaillait comme infirmier pour MSF, a indiqué le Cogat jeudi soir dans un communiqué intitulé "Terrorisme Sans Frontières". Le Cogat ne dit rien sur son sort et l'armée israélienne n'a pas répondu aux interrogations de l'AFP à ce sujet. L'armée israélienne avait fait état de l'incident lundi, précisant qu'aucun soldat n'avait été blessé. Elle n'a pas mentionné de lien avec MSF et dit avoir riposté aux tirs. Aucune information sur le sort du Palestinien n'avait été communiquée. Vendredi MSF a "confirmé qu'un de ses employés, Hani Mohammed al-Majdalawi, a été tué à Gaza lundi". "MSF cherche à vérifier et comprendre les circonstances de ces faits très graves", ajoute-t-elle dans un communiqué sans plus de précision. Les tensions sont ravivées dans et autour de la bande de Gaza depuis le 30 mars et le lancement d'une mobilisation palestinienne appelée "grande marche du retour". Au moins 172 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, pour une grande majorité lors de manifestations et de heurts le long de la barrière, lourdement gardée par l'armée israélienne, qui sépare l'enclave palestinienne sous blocus du territoire israélien. (Belga)