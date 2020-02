Gaza: Israël annule la levée de restrictions après un tir de roquettes

(Belga) Israël a annoncé l'annulation de la levée des mesures restrictives sur la bande de Gaza après que des roquettes ont été tirées samedi depuis l'enclave palestinienne vers le territoire israélien.

"L'extension de la zone de pêche, la restitution de 500 permis d'entrée commerciaux et la livraison de ciment sont annulées" en raison du tir de roquettes, a indiqué le Cogat, l'unité du ministère israélien de la Défense qui supervise les activités civiles dans les Territoires palestiniens. "Deux projectiles ont été tirés vers le territoire israélien depuis la bande de Gaza", avait affirmé plus tôt l'armée israélienne dans un communiqué, sans faire état de blessés. Israël justifie le blocus sur Gaza par la nécessité de contenir le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle l'enclave et qu'il tient pour responsable de tous les tirs de roquettes émanant de son territoire. Pour les observateurs critiques de la politique d'Israël, cela revient à une punition collective contre les habitants de Gaza. Les attaques palestiniennes ont augmenté depuis que le président américain Donald Trump a présenté son plan pour résoudre le conflit au Proche-Orient, salué en Israël mais fustigé par les Palestiniens car jugé très partial. Les tirs de roquettes et de mortiers ainsi que le lancement de ballons explosifs depuis la bande de Gaza vers Israël se sont multipliés depuis la présentation du projet le 28 janvier. Le plan prévoit de faire de Jérusalem la capitale de l'Etat d'Israël, l'annexion de colonies juives en Cisjordanie occupée, et la création d'un Etat palestinien démilitarisé sur ce qu'il resterait de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les tirs récents, doublés de frappes de représailles israéliennes, fragilisent la trêve en vigueur depuis mai entre Israël et le Hamas, qui dirige Gaza depuis 2007 et qui a déjà mené trois guerre contre l'Etat hébreu depuis 2008. (Belga)