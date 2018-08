Gaza: l'armée israélienne enquête sur la mort de deux adolescents palestiniens

(Belga) L'armée israélienne a indiqué mardi qu'elle enquêtait sur les circonstances de la mort de deux adolescents palestiniens, tués par des soldats israéliens lors d'incidents séparés en mars et en juillet près de la barrière qui sépare la bande de Gaza d'Israël.

C'est la première fois que l'armée israélienne ouvre une enquête depuis le début le 30 mars de manifestations à Gaza au cours desquelles au moins 171 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens. Accusée d'usage excessif de la force, l'armée israélienne se justifie en affirmant qu'elle est nécessaire pour défendre son territoire et empêcher les infiltrations. Selon le communiqué de l'armée, la police militaire enquête sur les circonstances entourant la mort de Abdelfattah Abdelnabi, 18 ans, tué par des tirs israéliens, dans le nord de la bande de Gaza le 30 mars. Dix-neuf autres Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens ce jour-là. A l'époque, une vidéo diffusée par le site d'information israélien Ynet semblait montrer le jeune homme s'éloignant en courant de la barrière avec un pneu, avant d'être abattu d'une balle dans le dos. L'autre enquête concerne le décès d'Osmane Rami Halles, 15 ans, tué par des tirs israéliens le 13 juillet à l'est de la ville de Gaza. Sur une vidéo palestinienne diffusée sur Facebook, on peut voir un adolescent présenté comme étant Osmane Halles, les mains vides, commencer à escalader la barrière avant de s'effondrer du côté gazaoui alors qu'on distingue le son de coups de feu. (Belga)