Gaza: l'armée israélienne tue un Palestinien qui franchit la frontière

(Belga) L'armée israélienne a ouvert le feu mardi sur un groupe de quatre Palestiniens qui avaient franchi la frontière le long de la bande de Gaza, tuant l'un d'entre eux et en blessant un autre, a indiqué l'armée. Ils auraient été équipés de cutters et de matériaux combustibles et auraient tenté d'incendier un poste de tireur d'élite israélien inoccupé.

Les militaires israéliens ont "poursuivi les terroristes tout en tirant vers eux", selon l'armée. L'individu blessé a été emmené à l'hôpital pour des examens. Une troisième personne a été transférée pour être interrogée. Le quatrième Palestinien s'est enfui dans l'enclave de Gaza. Cet incident intervient pendant une période particulièrement tendue le long de la barrière qui sépare Gaza du territoire israélien, après que 134 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes lors de protestations depuis le 30 mars, selon le ministère de la Santé à Gaza. L'organe a fait état de nombreux blessés, mardi, lorsque des milliers de Palestiniennes ont manifesté le long de la frontière. Les troupes israéliennes ont usé de gaz lacrymogènes et de balles. L'armée a confirmé que des altercations avaient eu lieu et que des armes avaient été utilisées pour réprimer la foule. Israël estime que les protestataires utilisent les manifestations comme manœuvre pour des attaques. (Belga)