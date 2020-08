Gaza: tirs de roquettes vers Israël, frappes israéliennes sur le Hamas

(Belga) L'armée israélienne a bombardé vendredi matin la bande de Gaza en réponse à de nouveaux tirs de roquettes du Hamas, en dépit des efforts du Qatar pour calmer le jeu après trois semaines d'échanges de tirs quasi quotidiens, ont indiqué des sources concordantes.

Tôt vendredi matin, des jets de combat et des tanks israéliens ont frappé des positions du Hamas en représailles, selon l'armée, à des lancers de ballons incendiaires qui se multiplient depuis le début du mois de l'enclave palestinienne vers Israël. Puis, les sirènes ont retenti dans des villes du sud d'Israël et l'armée israélienne a fait état de tirs de roquettes depuis Gaza vers son territoire. Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, a revendiqué ces frappes, affirmant dans un communiqué qu'il s'agissait d'une "réponse directe à "l'escalade de l'occupation israélienne". Et dans la foulée, l'aviation a bombardé à nouveau Gaza, visant selon elle "d'autres cibles militaires du Hamas", incluant des sites de "fabrication d'armes". Des témoins dans la bande de Gaza ont fait état de frappes israéliennes près de la ville de Gaza (nord) et dans le centre de cette enclave de deux millions d'habitants, dont la moitié vit sous le seuil de la pauvreté. En réponse aux ballons incendiaires, qui ont déclenché plus de 400 incendies en Israël selon une compilation des bilans des services des pompiers, l'État hébreu a aussi resserré son blocus de Gaza en fermant le point de passage de marchandises de Kerem Shalom et en stoppant les livraisons de carburant à ce territoire palestinien, ce qui a obligé la seule centrale électrique de la bande de Gaza à fermer. Ces nouveaux échanges de tirs interviennent après le passage cette semaine à Gaza de l'émissaire du Qatar pour ce territoire palestinien Mohammed El-Emadi, qui y avait rencontré la direction locale du Hamas, et avait aussi rencontré des responsables israéliens à Tel Aviv, selon des sources proches du dossier. Le Hamas et Israël, qui se sont livré trois guerres (2008, 2012, 2014), étaient parvenus l'an dernier à un accord de trêve, conclu par le biais de l'Onu, de l'Égypte et du Qatar, ce qui n'a pas empêché des échanges de tirs, voire des escalades militaires. L'accord prévoit l'octroi d'une aide financière mensuelle à Gaza par le Qatar, mais aussi une série de mesures économiques - comme l'extension d'une zone industrielle locale et l'octroi de permis de travail israéliens à des Gazaouis - afin de réduire la pauvreté et de stabiliser ce territoire. (Belga)