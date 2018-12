GB: en faillite, Boris Becker renonce à demander l'immunité diplomatique

L'ex-champion de tennis allemand Boris Becker a renoncé lundi à l'immunité diplomatique qu'il avait revendiquée en se présentant comme "attaché" de la République centrafricaine auprès de l'Union européenne pour échapper à la justice britannique.

Criblé de dettes, le triple vainqueur de Wimbledon avait été déclaré en faillite en 2017. En juin, il avait invoqué un prétendu statut diplomatique et l'immunité en découlant auprès de la justice britannique, bloquant ainsi la procédure et la vente aux enchères de ses trophées et de ses souvenirs personnels, censée éponger partiellement ses dettes.

L'ex-numéro un mondial, désormais âgé de 51 ans, affirmait avoir été nommé en avril par le président centrafricain "attaché" auprès de l'Union européenne pour les affaires culturelles, sportives et humanitaires de ce pays.

Mais le ministère centrafricain des Affaires étrangères avait rétorqué que le passeport brandi par Becker est un faux qui venait manifestement d'un lot "de passeports vierges volés en 2014".

Lors d'une audience lundi devant un tribunal londonien spécialisé dans les affaires d'insolvabilité, l'avocat Tony Beswetherick, nommé pour superviser la faillite de Boris Becker et répartir ses actifs à ses créditeurs, a déclaré que l'Allemand avait écrit dans un courriel qu'il n'avait "aucune autre solution que d'abandonner la demande d'immunité diplomatique".

L'ancien champion, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, a également reconnu par écrit qu'il n'était "pas en mesure" financièrement de prolonger cette affaire en justice.

La vente de ses trophées et autres objets personnels, qui va pouvoir être organisée, pourrait rapporter plus de 220.000 euros, quand ses créanciers réclament plusieurs millions.

Boris Becker a déjà eu des déboires judiciaires pour des dettes impayées avec la justice espagnole, concernant des travaux dans sa villa de Majorque, et avec la justice suisse, pour ne pas avoir payé le pasteur qui l'avait marié en 2009.

En 2002, la justice allemande l'avait condamné à deux ans de prison avec sursis ainsi qu'à 500.000 euros d'amende pour quelque 1,7 million d'euros d'arriérés d'impôts.

Six fois titré en Grand Chelem, "Boum Boum" Becker a remporté 49 titres, dont six tournois du grand chelem, et obtenu plus de 20 millions d'euros de gains pendant sa carrière sportive.