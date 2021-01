General Motors présente une voiture volante futuriste (vidéo)

Ce mardi, le constructeur automobile américain, General Motors, a présenté une Cadillac volante totalement futuriste. Un véhicule autopropulsé qui transporte le passager au-dessus des rues et dans les airs.

General Motors a présenté ce mardi le prototype de sa future voiture volante, rejoignant ainsi la course dans ce domaine. Elle a dévoilé les contours d'un taxi aérien autonome et électrique au CES de Las Vegas, le grand rendez-vous de l'électronique et des technologies grand public.

Le groupe a donné peu de détails sur cette initiative, présentant seulement dans une vidéo un prototype virtuel de l'appareil qui dépendrait de la marque haut-de-gamme Cadillac. Plusieurs sociétés aéronautiques et start-up ont présenté des véhicules similaires au cours des dernières années, sans toutefois annoncer de plans précis pour leur commercialisation immédiate.

Une voiture autonome et volante

La navette autonome Cadillac présentée dans la vidéo, devrait "arriver bientôt" selon General Motors. Sa silhouette carrée rappelle la Cruise Origin, la voiture autonome sans volant conçue par General Motors. La Cadillac, elle, est dotée de portes coulissantes avant et arrière, mais aussi d'un toit panoramique en verre.

La cabine est équipée de sièges enveloppants, de capteurs biométriques, de commandes vocales et d'un système de reconnaissance des gestes de la main. Non nous ne sommes pas dans un film de science-fiction mais bel et bien dans la vraie vie. Bientôt, les oiseaux devront cohabiter avec... des voitures!

Le véhicule pourrait transporter un passager et pourrait décoller et atterrir à la verticale. Il n'est a priori pas doté de manettes ni de volant.

Propulsé par huit rotors et alimenté par la batterie Ultium de General Motors, le passager pourrait voyager d'un toit d'immeuble à un autre à la vitesse de 90 kilomètres heure, selon le site.

Une camionnette 100% électrique en projet

General Motors a aussi présenté, ce mardi, une initiative plus concrète: la création d'une nouvelle filiale baptisée BrightDrop qui proposera, dès fin 2021, une camionnette 100% électrique.