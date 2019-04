Génocide au Rwanda: "une explosion de haine et de ressentiment"

(Belga) Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders, a tenu à rendre hommage, dimanche, via Twitter, aux victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, à l'occasion des 25èmes commémorations de ce massacre collectif auxquelles a assisté, à Kigali, le Premier ministre Charles Michel.

"Je pense aux victimes et à ceux qui ont tenté de s'opposer à la barbarie. Mes pensées vont à nos 10 paras morts pour la paix et piégés par une explosion de haine et à tous les Belges qui ont péri", a relayé le ministre des Affaires étrangères sur le réseau de microblogging en matinée, accompagnant ce message d'une vidéo aux images léchées, dans laquelle il se présente face caméra. Le ministre belge rappelle dans cette vidéo que le génocide de 1994, particulièrement bref (100 jours) mais meurtrier avec au moins 800.000 personnes tuées ("environ un million de personnes lâchement assassinées"), surtout des membres de la minorité tutsi, est "l'une des pires tragédies du siècle passé". "Nous nous souvenons aussi de nos dix paras, qui étaient chargés de la protection de la Première ministre et qui ont péri, piégés par une explosion de haine et de ressentiment". "Nous souhaitons témoigner de notre forte solidarité", conclut-il. (Belga)