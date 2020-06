Genou à terre, ces policiers américains dénoncent les violences policières (vidéo)

La mort de George Floyd aux Etats-Unis a entraîné des dizaines de manifestations. Des policiers américains dénoncent eux aussi les violences policières suite au décès de George Floyd. Pour rappel, une vidéo filmée par des passants est devenue virale depuis lundi. Elle montre un policier blanc, Derek Chauvin, dans la ville de Minneapolis plaquer au sol l'homme de 46 ans et maintenir son genou sur son cou pendant de longues minutes, alors que ce dernier dit ne plus pouvoir respirer.

Certains policiers de New York n'ont pas hésité à poser un genou à terre. Ce geste a été popularisé par le joueur de NFL Colin Kaepernick, devenu un porte-voix des protestations aux Etats-Unis contre les violences policières, notamment contre les minorités de couleur. La police de New Haven dans le Connecticut a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir plusieurs agents tenir des pancartes pour dénoncer les violences policières.



© Belga



© Belga