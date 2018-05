George Bush père autorisé à quitter l'hôpital

L'ex-président des Etats-Unis George H. W. Bush, hospitalisé peu après le décès de son épouse Barbara, a été autorisé à quitter l'hôpital où il avait été traité pour une infection, a indiqué vendredi son porte-parole. "Le président @GeorgeHWBush a été autorisé à quitter l'hôpital @MethodistHosp (...) Ses médecins indiquent qu'il va bien et qu'il est content de rentrer à la maison", a déclaré dans un communiqué le porte-parole, Jim McGrath. George Bush père, 93 ans, avait été admis aux soins intensifs le 22 avril en raison d'une infection qui s'était diffusée dans le sang. La veille de son hospitalisation, il avait assisté à Houston (Texas) aux obsèques de son épouse Barbara, pilier d'une des plus grandes familles politiques des Etats-Unis, décédée le 17 avril à l'âge de 92 ans. Le 27 avril, son porte-parole avait indiqué dans un communiqué que l'ex-président restait encore à l'hôpital pour quelques jours mais avait "hâte de reprendre son emploi du temps et d'aller dans le Maine le mois prochain". George H. W. Bush réside dans cet Etat du nord-est des Etats-Unis.