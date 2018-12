George H. W. Bush, "coup de chance" dans l'histoire allemande

(Belga) Angela Merkel a rendu hommage samedi à l'ancien président des Etats-Unis George H. W. Bush, décédé vendredi soir, le qualifiant de "coup de chance" dans l'histoire allemande par sa contribution à la réunification du pays en 1990.

"L'Allemagne doit beaucoup à George H. W. Bush. Ce fut un coup de chance dans l'histoire allemande qu'il se tint à la tête des Etats-Unis d'Amérique lorsque la Guerre froide s'enlisa et que la réunification de l'Allemagne devint possible", a estimé la chancelière dans un télégramme de condoléances envoyé au président Donald Trump. "Le peuple allemand avait en lui un véritable ami qui a reconnu l'importance de ce moment historique et nous a apporté sa confiance et son soutien", y écrit Mme Merkel, ajoutant que les Allemands se souviendront "toujours de George H. W. Bush avec gratitude". Dans la matinée, le président allemand Frank-Walter Steinmeier avait estimé que "l'unité allemande n'aurait pas été possible sans la confiance et l'amitié des États-Unis et de leur président". "Avec lui, les États-Unis d'Amérique ont perdu un homme d'État important. L'Allemagne pleure la perte d'un véritable ami", a-t-il poursuivi. "En 1989, à l'heure du bouleversement, de l'épreuve, alors que les Blocs vacillaient et que leur affrontement qui durait depuis des décennies commençait à s'effriter, il a courageusement saisi l'occasion de mettre fin à la Guerre froide", a de son côté rappelé le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas. "Il est aussi un architecte de l'unité allemande. Il l'a soutenue sans réserve dès le début. Nous ne l'oublierons jamais", a-t-il conclu. (Belga)