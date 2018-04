George H. W. Bush reste à l'hôpital en attendant d'être totalement rétabli

(Belga) L'ancien président américain George H. W. Bush, 93 ans, hospitalisé au lendemain des obsèques de son épouse Barbara, restera à l'hôpital au cours des prochains jours en attendant d'être totalement rétabli, a indiqué vendredi son porte-parole.

Le 41e président des Etats-Unis et père du 43e, George W. Bush, restera à l'hôpital Houston Methodist, au Texas, "tout au long du week-end pour poursuivre son rétablissement et reprendre des forces", a déclaré Jim McGrath dans un communiqué. Il "est d'excellente humeur et a hâte de reprendre son emploi du temps et d'aller dans le Maine le mois prochain", a ajouté le porte-parole. George H. W. Bush réside dans cet Etat du nord-est des Etats-Unis. L'ancien président républicain de 1989 à 1993 et vice-président de Ronald Reagan est atteint de la maladie de Parkinson, ce qui le contraint depuis plusieurs années à se déplacer en fauteuil roulant. Il avait été hospitalisé le 22 avril en raison d'une infection qui s'était diffusée dans le sang. La veille avaient eu lieu les obsèques de son épouse Barbara à Houston, le pilier d'une des plus grandes familles politiques des Etats-Unis, décédée le 17 avril à l'âge de 92 ans. Son époux pendant 73 ans était présent, serrant la main de plusieurs invités. Ensemble, les Bush ont eu six enfants dont George W. Bush, président de 2001 à 2009, dix-sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. (Belga)