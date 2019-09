Géorgie: Gakharia nommé Premier ministre

Le Parlement géorgien a confirmé dimanche la nomination du ministre de l'Intérieur, Guiorgui Gakharia, un responsable qualifié par l'opposition "d'homme de Moscou", au poste de Premier ministre, alimentant une situation politique déjà tendue dans ce pays du Caucase.

Sa nomination a été approuvée par les 98 députés présents du parti au pouvoir Rêve géorgien, les députés de l'opposition ayant boycotté le vote en quittant les lieux.

M. Gakharia, qui est accusé par l'opposition d'être "l'homme de Moscou en Géorgie", s'est retrouvé au coeur d'un mouvement de protestation en juin, des dizaines de milliers de manifestants exigeant sa démission après la violente dispersion d'un rassemblement devant le parlement.

La police anti-émeutes avait tiré sur la foule avec des balles en caoutchouc, faisant plusieurs dizaines de blessés, dont une jeune femme qui a perdu un oeil.

Guiorgui Gakharia, 44 ans, a rejeté ces accusations dimanche lors de son discours devant les députés, assurant que "la plus importante composante de notre sécurité et l'orientation prooccidentale du pays et l'intégration européenne et euro-atlantique".

La candidature de M. Gakharia a été proposée par le très influent milliardaire Bidzina Ivanichvili, le chef du parti Rêve géorgien, que beaucoup accusent de tirer les ficelles de la politique nationale. Elle fait suite à la démission du Premier ministre, Mamouka Bakhtadzé.

"Gakharia va être le nouveau larbin d'Ivanichvili au poste de Premier ministre", a dénoncé à l'AFP un leader du Mouvement national uni de l'ex-président Saakachvili, Nika Mélia qui a accusé l'oligarque d'être "incompatible avec la démocratie".

L'opposition démocrate géorgienne sera unie l'an prochain pour battre le Rêve géorgien aux élections législatives, a ajouté M. Mélia.

Dimanche, plusieurs dizaines de manifestants se sont retrouvés devant le parlement pour protester contre la nomination de Guiorgui Gakharia, certains apportant avec eux des moutons symbolisant la soumission des députés à Bidzina Ivanichvili.

Les actions de protestation en juillet avaient débuté après la prise de parole d'un député russe au parlement à Tbilissi, suscitant un vif émoi dans un pays dont les relations avec la Russie sont très tendues depuis le bref conflit qui les a opposés en 2008.

Elles se sont rapidement transformées en mouvement contre la stagnation économique et l'échec du gouvernement à élever le niveau de vie.

Les députés ont également validé dimanche le nouveau gouvernement de M. Gakharia. Seuls changements par rapport à l'ancien, l'ex-Premier ministre Irakli Garibachvili a été nommé ministre de la Défense et le chef des services de sécurité, Vakhtang Gomelaouri, devient ministre de l'Intérieur.

La composition du gouvernement doit désormais être ratifiée par la présidente Salomé Zourabichvili pour être définitive.