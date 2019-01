Ghana: un député convoqué au sujet du meurtre d'un journaliste d'investigation

(Belga) Le député ghanéen, qui avait appelé à "frapper" un journaliste d'investigation quelques semaines avant qu'il ne soit assassiné devant son domicile a été convoqué par le Parlement mercredi, et sera entendu par une Commission spéciale sur l'ethique.

L'attitude de Kennedy Agyapong, député pour le Nouveau parti patriotique (NPP, au pouvoir) "a terni l'image de l'Assemblée", a regretté Mike Oquaye, président de l'Assemblée Nationale, en ouvrant la séance mercredi. "L'affaire a été transmise à la Commission pour les Privilèges, qui l'étudiera", et décidera d'une date pour sa convocation, a-t-il ajouté. Cette commission parlementaire a la tâche de juger les questions éthiques et morales, et a le pouvoir de suspendre ou renvoyer un député de ses fonctions. Kennedy Agyapong avait donné l'identité et le visage d'Ahmed Hussein-Suale, journaliste d'investigation qui avait révélé de graves scandales de corruption dans le football africain. Sur sa propre chaîne de télévision, il avait montré des photos du jeune journaliste, promettant de l'argent à qui irait "le frapper". "Ce garçon est très dangeureux, il vit ici, à Madina (dans la périphérie de la capitale, Accra", avait lancé le député, mis en cause indirectement dans le documentaire explosif "Number 12" où Ahmed Hussein-Suale et ses collègues ont piégé des dizaines d'arbitres ghanéens et du continent en leur proposant des pots-de-vin. "Si vous le voyez, frappez le", avait asséné le député, qui s'est ensuite défendu d'avoir "commandité" son assassinat et a été entendu par la police ghanéenne. Deux semaines après la mort du jeune homme, Agyapong n'a dit avoir "aucun regret" d'avoir dévoilé l'identité du journaliste, qui avait réalisé son enquête de manière totalement anonyme, sous la direction d'Anas Aremeyaw Anas, célèbre journaliste dont personne ne connaît le visage et qui se dissimule toujours derrière un chapeau voilé de perles.