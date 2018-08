Gigantesques incendies au Canada: des pompiers...d'Australie et du Mexique appelés en renfort

Spectaculaire incendie au Canada, dans la province de Colombie-Britannique. 500 départs de feu, au total. L’état d’urgence a été décrété. La région est plongée dans une obscurité orangée. Amélie Schildt.

La ville de Calgary, plus d’un million d’habitants, est envahie par la fumée. L’air est devenu irrespirable. A 80 kilomètres de là, les montagnes rocheuses sont en proie à des incendies dévastateurs. En Colombie-Britannique, les pompiers luttent contre plus de 500 feux ; l’état d’urgence a été décrété. "Nous avons pris cette décision vu le nombre de feux répertoriés, leur nature mais aussi selon les prévisions météo des dix jours à venir et le fait qu’il n’y a pas d’amélioration en vue" a annoncé le ministre de la sécurité publique, Mike Farnworth.



Quatorze jours d’état d’urgence pour assurer la sécurité des habitants. Près de 4000 pompiers sont mobilisés. Certains viennent d’Australie et du Mexique en renfort. Les images satellites de la région montrent un gigantesque nuage de fumée.