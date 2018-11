Gilkinet (Écolo): "La Belgique doit être candidate à l'organisation de la COP25"

(Belga) Les écologistes francophones et flamands proposent "que la Belgique soit candidate à l'organisation de la COP25", sommet climatique de l'ONU en 2019, annonce Georges Gilkinet, chef du groupe Écolo­-Groen à la Chambre, dans La Libre Belgique et De Standaard vendredi.

Le 25e sommet de l'ONU sur le climat devait avoir lieu en novembre prochain au Brésil. Mais ce dernier vient d'annoncer son renoncement. D'où la proposition des écologistes francophones et flamands au Premier ministre Charles Michel (MR): "Que la Belgique soit candidate à l'organisation de la COP25". Observant que la Belgique bloque une proposition européenne visant à relever les objectifs climatiques et qu'elle tergiverse sur le pacte migratoire de l'ONU, M. Gilkinet déplore qu'"on est en panne sur le plan diplomatique. On est à la remorque en matière climatique". Pourtant, "en ce qui concerne les projets, quel est celui qui mobilise les gens aujourd'hui... ? Pour nous, tout cela rejoint l'urgence climatique. D'où notre idée: que l'on prenne le leadership", détaille-t-il. L'intention des écologistes est double: "Que la Belgique se réaffirme comme un pays favorable au multilatéralisme. Mais aussi nous oblige - et oblige le futur gouvernement puisqu'on aura voté d'ici la COP25 - à avoir d'autres ambitions en matière climatique", explique M. Gilkinet. (Belga)