Gims veut lancer un concert caritatif pour les enfants d'Afrique

Gims veut lancer en 2020 un album et un spectacle télévisé au profit des enfants d'Afrique, avec TF1 et l'Unicef, qui devrait s'appeler "les 13 salopards", un clin d'oeil aux "Enfoirés", a-t-il annoncé samedi sur la radio RTL.

La star francophone très appréciée en Afrique occidentale et centrale, notamment en Côte d'Ivoire et dans son pays d'origine la République démocratique du Congo, veut réunir pour ce projet plusieurs artistes: Jenifer, M. Pokora, Vitaa, Slimane, son frère Dadju et "des surprises", y compris des personnalités qui ne seraient pas des chanteurs.

L'idée serait d'enregistrer un album, accompagné d'un spectacle qui pourrait être enregistré chaque année dans un pays d'Afrique différent. Le tout au profit "des enfants" du continent, via l'Unicef, a expliqué l'artiste. Le chanteur et rappeur a évoqué des actions pour favoriser l'accès à l'eau potable, une problématique qui reste une cause majeure de mortalité infantile dans de nombreux pays africains.

"C'est pour 2020", a-t-il assuré, expliquant avoir pensé à appeler cette opération caritative "Les 13 salopards", une référence aux "Enfoirés", dont les albums et concerts diffusés sur TF1 financent l'association Les Restos du Coeur.

La rentrée est bien remplie pour l'ancien membre du collectif Sexion d'Assaut. Gims a sorti fin août le clip vidéo de son duo avec Sting, "Reste", tourné à Lyon, et prépare un concert événement au Stade de France le 28 septembre, après une tournée des festivals cet été.