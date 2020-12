Giuliani positif au Covid-19, le cercle de Trump une nouvelle fois touché

Donald Trump a annoncé dimanche que son avocat personnel Rudy Giuliani était positif au Covid-19, dernier en date des nombreux membres du cercle rapproché du président américain à être frappé par le virus.

M. Giuliani, 76 ans, aurait été hospitalisé à Washington, selon le New York Times et la chaîne ABC.

Cette annonce survient alors que les Etats-Unis sont confrontés à une flambée de l'épidémie sans précédent.

Washington, Pennsylvanie, Géorgie, Michigan: depuis un mois, Rudy Giuliani sillonnait les Etats-Unis, sans masque, pour contester la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre.

C'est d'ailleurs en dénonçant une nouvelle fois ce résultat que le président républicain a annoncé dimanche que son avocat était malade.

"Rudy Giuliani, de loin le meilleur maire de l'histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour démasquer l'élection la plus corrompue (de loin!) de l'histoire des Etats-Unis, a été testé positif au virus chinois", a tweeté Donald Trump, en réutilisant une expression qui a déjà provoqué le courroux de Pékin.

"Remets-toi vite Rudy, nous poursuivrons la tâche!!!", a ajouté M. Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa défaite, annoncée le 7 novembre par les grands médias américains.

Le fils de l'avocat, Andrew Giuliani, a indiqué sur Twitter que son père "se repose, reçoit d'excellent soins et se sent bien". Andrew Giuliani, qui travaille à la Maison Blanche, avait été infecté par le virus le mois dernier.

Rudy Giuliani a lui-même tweeté dimanche. "Je reçois de très bons soins et je me sens bien", a-t-il écrit. "Je récupère rapidement et je me tiens au courant de tout".

L'équipe juridique de Donald Trump a déclaré dans un communiqué que M. Giuliani avait été testé négatif par deux fois avant son dernier déplacement en date. "Il n'a ressenti aucun symptôme et n'a pas été testé positif au Covid-19 jusqu'à plus de 48 heures après son retour" de ce déplacement, indique le communiqué.

- Longue liste -

Quelques heures plus tôt, Rudy Giuliani était interviewé en direct sur la chaîne Fox News, sans montrer de signe apparent de la maladie.

Il avait alors de nouveau évoqué une fraude coordonnée depuis "Washington" et s'était dit persuadé que Donald Trump pourrait sortir victorieux grâce aux recours en justice.

Jusqu'à présent, les tribunaux ont rejeté une multitudes de plaintes déposées par l'équipe Trump.

C'est pour tenter de démontrer cette "fraude" que Rudy Giuliani a participé à plusieurs longues auditions ces dernières semaines, en intérieur et sans porter de masque.

Mercredi, il était ainsi à l'Assemblée du Michigan, à Lansing, pour une audition longue de plus de quatre heures, et jeudi à Atlanta, en Géorgie.

Samedi soir, Donald Trump et son entourage ne portaient pas non plus de masques lors de son premier meeting depuis la présidentielle, en Géorgie. Dans la foule compacte, réunie en plein air, seuls quelques spectateurs en avaient.

Début octobre, le président américain avait lui aussi été diagnostiqué positif au Covid-19.

Après trois jours d'hospitalisation, Donald Trump, 74 ans, était retourné à la Maison Blanche puis avait repris quelques jours plus tard les meetings de campagne, avec un rythme effréné juste avant le scrutin. Il s'était alors déclaré "immunisé".

Son épouse Melania Trump, ses fils Barron et Donald Jr., sa porte-parole Kayleigh McEnany, ses conseillers Hope Hicks et Chris Christie, son chef de cabinet Mark Meadows, son chef de campagne Bill Stepien, la présidente du parti républicain Ronna McDaniel... La liste est longue des proches de l'ex-magnat de l'immobilier touchés par le virus.

Avec ses revirements, son scepticisme affiché sur le virus et les gestes barrières, la gestion par Donald Trump de la crise sanitaire a été vivement critiquée dans les enquêtes d'opinion.

"J'entends des gens répéter comme des perroquets que les masques ne marchent pas", s'est désolée dimanche la Dr Deborah Birx, coordinatrice de la cellule de crise sur le coronavirus de la Maison Blanche. "Ils ont tort".

Les Etats-Unis ont battu pendant trois jours consécutifs le record absolu de nouveaux cas en 24 heures, avec près de 230.000 contaminations recensées entre vendredi et samedi soir.

Et ils ont déploré plus de 2.500 morts en 24 heures pendant cinq jours, du jamais vu, même au pire du pic épidémique du printemps.

Dimanche, les Etats-Unis ont enregistré 181.309 nouvelles contaminations et 1.110 nouveaux décès.

- Ex-maire "de l'Amérique" -

A 76 ans, fumeur de cigares, Rudy Giuliani est une personne à risques. Il avait confié début octobre, après les multiples cas déclarés à la Maison Blanche, prendre de l'hydroxychloroquine à titre préventif.

Puis il avait fait les gros titres en novembre après avoir sué à grosses gouttes lors d'une conférence de presse à Washington, au point que la teinture de ses cheveux coulait le long de ses tempes.

Ex-procureur qui avait lutté contre la mafia new-yorkaise, Rudy Giuliani avait gagné le surnom de "maire de l'Amérique" pour sa réaction énergique à la tête de la mairie de New York après les attentats du 11-Septembre.

Il est aujourd'hui la cible de l'ire et des moqueries des démocrates qui l'accusent de défendre des théories du complot.