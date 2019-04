Glissement de terrain en Colombie: 19 morts, 14 disparus

(Belga) Au moins 19 personnes sont mortes et 14 sont portées disparues à la suite d'un glissement de terrain survenu dimanche dans une zone rurale du sud-ouest de la Colombie, ont annoncé les services de secours.

Le glissement de terrain, du à de fortes pluies, a enseveli huit maisons dans le village de Rosas, situé dans l'Etat colombien de Cauca, ont indiqué ces sources. Les autorités craignent que les 14 personnes portées disparues ne soient également mortes, a déclaré à l'AFP un responsable des pompiers, Juan Carlos Ganan. Le glissement de terrain, survenu dimanche avant l'aube, a également fait trois blessés. Le président colombien Ivan Duque a exprimé sur Twitter sa solidarité aux familles des victimes. M. Duque s'est rendu sur les lieux et a annoncé des aides gouvernementales aux sinistrés. Des dizaines d'habitants du village ont aidé toute la journée les équipes de secours à rechercher des survivants sous la coulée de terre. "L'avalanche est arrivée vers trois heures u matin, beaucoup de gens sont morts parce qu'ici il y avait des maisons", a déclaré à l'AFP Carlos Zembrano, un habitant de Rosas, qui participait aux recherches, une pelle à la main. Les autorités ont annoncé que les recherches seraient suspendues pendant la nuit de dimanche à lundi. Le commandant des pompiers, Juan Carlos Ganan, a déclaré que le glissement de terrain, provoqué par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis quelque temps sur la région de Rosas et sur une bonne partie du pays, était prévisible. "C'est une zone rurale qui était en situation de risque", a-t-il dit. Selon lui, il existait depuis longtemps un rapport préconisant l'évacuation de Rosas mais "on n'avait jamais pu reloger ces personnes". (Belga)