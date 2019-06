Gold Cup: la Martinique sort par la grande porte

La Martinique a fait douter le Mexique, mais s'est inclinée 3 à 2 et a quitté la Gold Cup la tête haute, dimanche à Charlotte (Caroline du Nord).

Kevin Parsemain a sans doute inscrit "LE" but de la Gold Cup 2019 avec son superbe coup franc en pleine lucarne qui a permis à son équipe d'égaliser (1-1) à la 56e minute.

Ce but a piqué au vif la sélection mexicaine dirigée par l'Argentin Gerardo Martino: elle a répliqué avec deux buts en onze minutes par Raul Jimenez (61) et Fernando Navarro (72).

Mais la Martinique n'a pas capitulé et a réduit le score avec la manière à la 84e minute: Daniel Herelle a débordé la défense mexicaine et son centre a été catapulté de la tête dans le but mexicain par Jordy Delem.

Il aurait de toutes façons fallu un exploit retentissant à la Martinique pour se hisser en quarts de finale.

Dans le premier match de la journée, le Canada avait en effet soigné son goal-average en humiliant Cuba 7 à 0.

Jonathan David et Lucas Cavallini ont inscrit chacun un triplé pour offrir au Canada la plus large victoire de son histoire en Gold Cup et son billet pour les quarts de finale.

Les résultats de dimanche:

A Charlotte (Caroline du Nord),

Canada bat Cuba 7 à 0

Buts: David (3, 71, 77) Cavallini (21, 43, 45+1), Hoilett (50)

A Charlotte (Caroline du Nord),

Mexique bat Martinique 3 à 2

Buts

Mexique: Antuna (29), Jimenez (61), Navarro (72)

Martinique: Parsemain (56), Delem (84)

Classement: Pts J G N P bp bc Dif

1. Mexique 9 3 3 0 0 13 3 10 QUALIFIE

2. Canada 6 3 2 0 1 12 3 9 QUALIFIE

3. Martinique 3 3 1 0 2 5 7 -2

4. Cuba 0 3 0 0 3 0 17 -17

Déjà joués:

Canada - Martinique 4 - 0

Mexique - Cuba 7 - 0

Martinique - Cuba 3 - 0

Mexique - Canada 3 - 1