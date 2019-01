Golden Globes 2018 - Premières arrivées aux Golden Globes où le film belge "Girl" est en lice

(Belga) Les premiers invités ont commencé à arriver en début d'après-midi à Hollywood pour la cérémonie des Golden Globes, qui inaugurent la saison des prix à Hollywood. Le long métrage belge "Girl" vise une disctinction comme meilleur film en langue étrangère.

Les premiers invités ont commencé à arriver sur le long tapis rouge du luxueux hôtel Hilton de Beverly Hills, où les couleurs et tenues parfois extravagantes sont de retour. L'an dernier, la cérémonie avait été placée sous le signe du noir austère par les célébrités, soucieuses de concentrer l'attention des médias sur les mouvements #MeToo et Time's Up ("c'est fini") contre le harcèlement sexuel en pleine affaire Weinstein. Les récompenses seront remises lors d'un dîner de gala animé, à partir de 17H00 (02H00 HB), par les comédiens Sandra Oh ("Grey's Anatomy", "Killing Eve") et Andy Samberg. "A Star Is Born", avec la chanteuse Lady Gaga, et "Roma", film du Mexicain Alfonso Cuaron, sont les favoris les plus en vue dimanche pour la cérémonie des Golden Globes, qui inaugurent la saison des prix à Hollywood et tracent parfois la voie vers les prestigieux Oscars. Le réalisteur Alfonso Cuaron, oscarisé pour "Gravity" en 2014, est présent aussi dans la catégorie du "meilleur réalisateur" mais son film "Roma" est aussi en lice comme meilleur film en langue étrangère. "Girl", premier long métrage du Belge Lukas Dhont, tentera de se distinguer dans cette même catégorie. Ces récompenses, décernées par l'association de la presse étrangère à Hollywood (HFPA). (Belga)