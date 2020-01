Golden Globes 2020 - Primé, Russel Crowe attire l'attention sur les feux de brousse en Australie

(Belga) L'acteur Russell Crowe, Néozéalandais qui vit en Australie, a été récompensé dimanche soir d'un Golden Globe pour sa performance dans la série limitée "The Loudest Voice". Il a utilisé son discours lors de la cérémonie de remise des prix pour attirer l'attention sur les feux de forêt catastrophiques dans son pays d'adoption ainsi que sur le changement climatique.

Russell Crowe n'était pas présent à la remise de prix à Beverly Hills (USA), alors que sa propriété a été touchée par les feux de forêt en Australie, au mois de novembre déjà. Son discours de remerciement pour le prix qui lui a été décerné, lu par l'actrice américaine Jennifer Aniston, a aussi porté sur le changement climatique. "Ne vous méprenez pas, la tragédie en cours en Australie est liée au changement climatique", a plaidé Russell Crowe . "Nous devons agir sur une base scientifique, déplacer notre force d'action globale vers l'énergie renouvelable et respecter notre planète en tant qu'endroit unique et incroyable. De sorte que nous puissions avoir un futur", a soutenu l'acteur de 55 ans. Celui-ci n'était pas présent lorsqu'un feux de brousse a atteint sa propriété à Coffs Harbour, sur la côte est de l'Australie, en novembre. Mais il y est retourné pour constater les dégâts et mettre en place une équipe pour réparer les dommages. A ce jour, 24 personnes ont perdu la vie dans ces incendies qui dévastent le versant sud du pays. Russell Crowe a été récompensé dimanche pour son rôle dans la mini-série américaine "The Loudest Voice", qui porte sur la montée en popularité de la chaine d'information Fox News. Il incarne le puissant faiseur d'opinion Roger Ailes.