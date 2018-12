Golden Globes: "Vice", film sur Dick Cheney, en tête avec 6 nominations

"Vice", film biographique consacré à l'ancien vice-président américain Dick Cheney, a récolté jeudi le plus grand nombre de nominations pour les Golden Globes, qui ouvrent la saison des prix à Hollywood.

Sélectionné à six reprises, le film d'Adam McKay avec Christian Bale en Dick Cheney devance de peu "A Star Is Born", avec Bradley Cooper et Lady Gaga, avec cinq nominations.

A égalité avec cinq citations, dans la catégorie des "comédies", les Golden Globes ont retenu "La Favorite" et son trio d'actrices en vogue (Olivia Colman en Reine Anne, Rachel Weisz et Emma Stone qui se disputent ses faveurs) et "Green Book", qui met aux prises Mahershala Ali (Oscar du meilleur second rôle dans "Moonlight") et Viggo Mortensen.

"BlacKkKlansman", film de Spike Lee inspiré par l'histoire réelle d'un policier noir ayant infiltré le Ku Klux Klan, et le très attendu "Retour de Mary Poppins" avec Emily Blunt dans le rôle titre, complètent le podium avec quatre nominations chacun.

Les Globes, qui seront remis le 6 janvier, font partie des prix les plus convoités du cinéma américain. Ils constituent un indicateur des films ayant de bonnes chances pour les Oscars, fin février.