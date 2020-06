Golf: l'Américain McCarthy testé positif au Covid-19 au Travelers

L'Américain Denny McCarthy a été testé positif au Covid-19 lors du Travelers Championship, a indiqué vendredi le circuit nord-américain PGA, devenant le troisième joueur ayant contracté le virus depuis la reprise de la saison.

Les responsables de la PGA ont ajouté que McCarthy, 27 ans, 180e joueur mondial cette semaine, n'a logiquement pas pris le départ du 2e tour du tournoi sur le parcours de River Highlands à Cromwell (Connecticut).

"Je me sentais assez endolori et fatigué après le premier tour" jeudi, a déclaré, à Golf Channel, McCarthy qui avait rendu une carte de 67.

"Je n'y ai pas beaucoup pensé parce que je m'étais beaucoup entraîné entre lundi et mercredi. Mais je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'avais vraiment des douleurs. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas", a-t-il ajouté.

Le test passé ensuite a confirmé que McCarthy est le troisième joueur du circuit PGA à contracter le virus, après ses compatriotes Nick Watney, la semaine dernière en Caroline du Sud, et Cameron Champ, testé positif ce mardi à River Highlands.

A leurs forfaits se sont ajoutés ceux de Brooks Koepka et Graeme McDowell, dont les caddies ont également été testés positifs cette semaine, et ceux de Chase Koepka et Webb Simpson, par précaution, des proches ayant aussi été atteints.

Le numéro un mondial, Rory McIlroy, auteur d'une bonne entame jeudi au Travelers (2e ex-aequo à la fin du 1er tour), a qualifié de "stupide" l'idée d'annuler le tournoi ou de stopper de nouveau la saison à cause de ces cas positifs.

"On apprend qu'il y a un ou deux cas et les gens paniquent. J'ai entendu des appels à l'arrêt du tournoi, ce qui est idiot de mon point de vue. Il y a eu près de 3.000 tests réalisés (depuis la reprise du PGA Tour). Le pourcentage de résultats positifs est très faible. Je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé", a-t-il estimé.