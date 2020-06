Google renforce ses paramètres de confidentialité

(Belga) Google a décidé de renforcer ses paramètres de confidentialité en supprimant automatiquement, au bout de 18 mois, l'historique de recherche et de localisation de ses nouveaux clients, a annoncé mercredi son PDG Sundar Pichai.

Alors que de lourdes amendes ont été infligées à Facebook et Google pour des violations de la vie privée ces dernières années, le géant américain de l'internet espère renforcer la confiance des usagers en introduisant cette modification, qui sera effective dès ce mercredi. "Nous pensons que les produits ne devraient conserver vos informations qu'aussi longtemps qu'elles vous sont utiles", a déclaré M. Pichai dans un billet de blog, ajoutant qu'il s'agissait ainsi de "conserver moins de données par défaut". Lors de la création d'un nouveau compte Google, "vos données d'activité seront automatiquement et continuellement supprimées après 18 mois, au lieu d'être conservées jusqu'à ce que vous choisissiez de les supprimer", a-t-il expliqué. Les utilisateurs actuels peuvent déjà choisir de supprimer automatiquement leurs données tous les trois ou 18 mois, mais l'option leur sera désormais rappelée. La technologie de localisation des smartphones est au centre de l'attention depuis la pandémie de coronavirus, qui a poussé les gouvernements à développer des applications de traçage des personnes contaminées, suscitant des inquiétudes concernant la vie privée et les libertés. M. Pinchai, qui dirige également Alphabet, la société mère de Google, a affirmé que "la vie privée est au coeur de tout ce que nous faisons" dans son billet de blog. Il a détaillé d'autres changements, notamment un accès plus facile aux paramètres de confidentialité dans les applications et au mode "incognito", plus sûr. Les nouveaux utilisateurs de YouTube, filiale de Google, verront également leurs données de recherche supprimées automatiquement après 36 mois, a déclaré M. Pinchai. (Belga)