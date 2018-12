Gorbatchev salue le rôle de George H. W. Bush dans la fin de la Guerre froide

(Belga) Le dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a rendu hommage samedi à l'ancien président américain George H. W. Bush, décédé la veille à l'âge de 94 ans, pour son rôle dans la fin de la Guerre froide et l'a qualifié de "véritable partenaire".

M. Gorbatchev, âgé de 87 ans, a exprimé ses "profondes condoléances" à la famille du 41e président américain ainsi qu'à tout le peuple américain. Les deux hommes avaient acté la fin de la Guerre froide lors d'un sommet à Malte en décembre 1989, quelques semaines après la chute du Mur de Berlin, avec le soutien du président américain à la politique d'ouverture en Union soviétique, la perestroïka, initiée par M. Gorbatchev. "Beaucoup de mes souvenirs sont liés à cet homme. Nous avons eu la chance de travailler ensemble à une époque d'énormes changements", durant laquelle "chacun était appelé à prendre de lourdes responsabilités", a ajouté M. Gorbatchev dans des commentaires cités par l'agence Interfax. "Cela a débouché sur la fin de la Guerre froide et de la course aux armements." "C'était un véritable partenaire", a ajouté M. Gorbatchev en rendant hommage à la contribution de George H. W. Bush" à cette réalisation historique". Les deux dirigeants avaient signé en 1991 le traité Start I sur la réduction des armes stratégiques qui prévoyait de fortes réductions du nombre d'ogives nucléaires américaines et soviétiques.