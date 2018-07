GP d'Allemagne: Marquez écrase le Championnat avant la trêve estivale

Marc Marquez va pouvoir profiter à plein de ses vacances: sa victoire au Grand Prix d'Allemagne dimanche lui permet d'aborder la trêve estivale avec 46 points d'avance au Championnat du monde MotoGP, tandis que le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3), neuvième, continue de marquer le pas.

Quand on sait que, dans les vingt dernières années, dix-neuf fois le pilote en tête au classement à l'issue de la manche allemande a été sacré, l'Espagnol de Honda semble bien parti pour s'adjuger un cinquième titre dans la catégorie reine de la vitesse moto mi-novembre.

"Neuf victoires de rang ici (sur le circuit du Sachsenring, toutes catégories confondues), c'est incroyable. +Ich liebe dich+ (je t'aime, en allemand), Sachsenring !", a scandé Marquez après ce succès conquis malgré un mauvais départ depuis la pole position (qui était également sa neuvième de rang en Allemagne toutes catégories confondues).

"Ca a été difficile, vraiment difficile, a-t-il commenté. Particulièrement au début parce que mon départ n'était pas parfait. J'ai perdu deux places et, ensuite, il a été compliqué de dépasser les pilotes Ducati", l'Italien Danilo Petrucci et l'Espagnol Jorge Lorenzo, devant lui.

Le Catalan a finalement pris la tête de la course à 17 tours de l'arrivée, pour maintenir ensuite un petit écart sur ses poursuivants partis en deuxième ligne, les pilotes Yamaha Valentino Rossi, qui termine à 2 sec 196/1000, et Maverick Vinales, à 2 sec 776/1000.

L'Italien et l'Espagnol complètent le podium provisoire du Championnat du monde, après neuf manches sur dix-neuf, à 46 et 56 longueurs de Marquez.

- Zarco "croise les doigts" -

Les Ducati, étonnamment performantes en qualifications sur un circuit qui historiquement ne leur réussit pas (la marque italienne n'y a récolté qu'un seul succès en vingt ans, avec l'Australien Casey Stoner en 2008), ont marqué le pas en course.

Petrucci (Ducati Pramac), qui prenait le départ juste derrière Marquez, est 4e et Lorenzo (Ducati), 3e sur la grille, est 6e, derrière son compatriote Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto Team) et devant son coéquipier italien Andrea Dovizioso.

Zarco, qui traverse une période compliquée depuis sa chute au GP de France en mai, perd une place au Championnat pour se positionner cinquième. Le Français se retrouve a égalité de points avec Dovizioso, quatrième car crédité d'une victoire cette saison, contrairement à lui.

"Je suis content de ma course. Cette neuvième place est bonne après le week-end difficile que j'ai eu, a réagi celui qui visait en début de saison le podium à chaque GP. Avec mon équipe, nous travaillons dur mais nous n'avons pas trouvé la solution pour être plus forts ce week-end."

"C'est le plus difficile et j'espère que nous pourrons résoudre cela pendant les vacances d'été afin d'être mieux sur la moto et plus rapide, a-t-il poursuivi. Je croise les doigts pour retrouver le rythme pour me battre de nouveau pour les podiums pendant la deuxième moitié de la saison."

- Première pour Brad Binder -

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM), champion du monde Moto3 en 2016, a remporté sa victoire inaugurale en Moto2, devant le "rookie" espagnol Joan Mir (Kalex) et l'Italien Luca Marini (Kalex), qui monte pour la première fois sur le podium en championnat.

Le leader du classement des pilotes, l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), douzième après avoir évité une chute, voit son avance sur le Portugais Miguel Oliveira (KTM), quatrième, se réduire de seize à sept points.

Après sa victoire en Catalogne et sa deuxième place aux Pays-Bas, le Français Fabio Quartaro (Speed Up), qui souffrait de la main gauche après une chute et éprouvait des difficultés à respirer, a tout de même accroché la neuvième place. L'autre tricolore Jules Danilo (Kalex) n'a pas pris le départ après une panne de moteur dans le tour de chauffe.

En Moto3, l'Espagnol Jorge Martin (Honda), parti de la pole, s'est imposé à l'issue d'un cavalier seul. Il porte ainsi de deux à sept points son avance au Championnat sur l'Italien Marco Bezzecchi (KTM), deuxième. Le Britannique John McPhee (KTM) complète le podium.

Le Championnat reprendra le 5 août en République tchèque.