GP d'Allemagne: "Un des plus grand succès de ma carrière", dit Hamilton

"C'est certainement un des plus grand succès de ma carrière", a souligné dimanche Lewis Hamilton (Mercedes), à nouveau leader du Championnat du monde de Formule 1, après sa victoire à Hockenheim au Grand Prix d'Allemagne, couplée à l'abandon de son rival allemand Sebastien Vettel (Ferrari).

Q: Que ressentez-vous après cette victoire inattendue?

R: "C'est certainement un des plus grand succès de ma carrière. Après tant d'années de courses, on ne sait jamais quand on va en vivre à nouveau une exceptionnelle. C'est tellement improbable de gagner en partant d'aussi loin, mais cela montre qu'il faut toujours y croire. J'ai dit une très longue prière avant le début de la course. Au moment du départ, je voulais juste rester calme et concentré. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais faire quelque chose comme ça aujourd'hui, mais j'ai continué à pousser, j'ai continué à y croire et c'est arrivé. J'ai vraiment réalisé mon rêve aujourd'hui. Donc un grand, très grand merci à Dieu".

Q: Comment avez-vous construit ce succès?

R: "Je suis tellement reconnaissant pour le travail acharné de l'équipe et j'espère que cela renforce leur confiance en moi. Je n'ai jamais vécu une course comme celle-ci. Je savais sur la grille que je devais rattraper les gars à l'avant, c'était mon objectif. J'ai fait un très long premier relais, mais j'ai dû m'arrêter juste avant qu'il ne commence à pleuvoir car le pneu ne pouvait plus tenir plus longtemps. Il pleuvait de plus en plus et c'était très délicat, mais je venais de si loin qu'il n'était pas question que j'abandonne mon objectif. Obtenir le doublé pour Mercedes, surtout un week-end où l'équipe a montré sa confiance en nous en nous prolongeant, c'est formidable".

Q: Qu'avez vous pensé quand des supporteurs de Vettel vous ont hué lors de la parade des pilotes?

R: "En Angleterre, je n'ai pas l'impression que les fans huent. Et ici, j'ai reçu beaucoup de huées. Ce qui est bizarre, c'est que je suis resté heureux parce que je voyais quelques drapeaux britanniques parmi des milliers d'autres, de différentes couleurs. Il y a eu beaucoup de négativité ce week-end, mais j'espérais que la pluie arrive et vienne nettoyer toute la négativité. C'est arrivé. Ce fut un vrai rêve et un jour dont je me souviendrai toujours".