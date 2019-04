GP d'Azerbaïdjan: Bottas vante "le niveau de performance de l'équipe"

Vainqueur du GP d'Azerbaïdjan dimanche, le Finlandais Valtteri Bottas attribue les quatre doublés en autant de courses de son écurie Mercedes "pas seulement à la voiture (mais surtout) aux performances de son équipe dans tous les domaines."

Q : Valtteri, vous disiez en Chine que le départ vous avait coûté la victoire. Vous aviez l'air déterminé à ce que cela n'arrive pas aujourd'hui ?

R: "Honnêtement, j'aurais pu faire un meilleur départ. Je pense avoir été un peu trop prudent. Je ne voulais pas que mes roues patinent à nouveau, alors j'ai été plutôt doux. Lewis (Hamilton), lui, a pris un bon départ. Nous étions à peu près côte-à-côte dans le virage 1, lui à l'intérieur, moi à l'extérieur, pareil dans le virage 2. J'ai juste fait en sorte de conserver ma vitesse et de laisser assez de place. C'était correct et fair-play et j'étais évidemment heureux de conserver la première place."

Q : A la fin, vous étiez également sous pression de Lewis ?

R: "Le deuxième relais était assez long. Dans ces cas-là, il faut jouer un peu, parfois pousser plus, parfois essayer d'économiser les pneus parce qu'on ne se sait pas comment ils vont se comporter quand ils arriveront en fin de vie. Parfois, je remarquais que Lewis essayait vraiment fort de me rattraper et il pouvait être très proche, notamment à la fin. J'ai donc dû réagir et pousser moi aussi. Mais je me concentrais principalement sur ma conduite, sans commettre d'erreurs stupides. J'ai réussi à tenir le coup, j'en suis vraiment content."

Q : Quel est votre niveau de confiance après ce très bon début de saison ?

R: "Etre confiant, c'est bien. Je suis heureux de continuer sur cette lancée. Bien entendu, ça a été un bon début de saison pour moi, mais la suite est longue. Je le sais. Ce dont je suis vraiment fier, c'est le niveau de performance de l'équipe. C'est incroyable ! Nous devons en être très, très fiers, sans toutefois trop y penser. Nous devons juste continuer à faire ce que nous faisons et la liste des choses que nous pouvons faire mieux collectivement est encore longue. Nous devons donc nous concentrer là-dessus."

Q: Cette année, vous signez quatre doublés en quatre courses. Cette monoplace est-elle plus complète que les précédentes ?

R: "Ça peut toujours être mieux ! Ce n'est peut-être pas encore la voiture la plus facile à prendre en main, mais une fois qu'elle fonctionne, elle est rapide, comme celles que nous avions jusque-là et dont elle est une évolution. Il y a évidemment encore du travail à faire mais, surtout, je pense que lors des quatre courses de cette année, ce n'est pas seulement la voiture qui a joué. Il s'agit plutôt de nos performances dans tous les domaines dans lesquels l'équipe travaille. Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante jusqu'à présent !"

Propos recueillis en conférence de presse.