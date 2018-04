GP d'Azerbaïdjan: Vettel en pole, Mercedes joue placé

Sebastian Vettel a certes obtenu sa troisième pole position d'affilée, samedi lors des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais il s'élancera dimanche sous la menace des Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, en 2e et 3e position, qui n'ont pas dit leur dernier mot.

"Je sentais que la voiture était bonne, elle a continué à s'améliorer au fur et à mesure des qualifications, et je savais que je pouvais arriver à faire un très bon tour", a souligné le pilote allemand de Ferrari, qui compte neuf points d'avance au championnat sur Hamilton.

Avec un temps de 1 min 41 sec 498/1000e, le quadruple champion du monde a été plus rapide de 179/1000e que le Britannique, son égal au palmarès en nombre de titres, pour signer la 53e pole position de sa carrière.

En 4e et 5e positions sur la grille, les Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo et du Néerlandais Max Verstappen précèderont le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari), qui s'est loupé en Q3, et le Français Esteban Ocon (Force India).

"Cela fait du bien d'être de retour en première ligne", a souligné Hamilton, juste après être sorti de sa monoplace.

"Ferrari a été tellement dominant en vitesse de pointe lors des deux dernières courses, qu'on savait qu'ils allaient être très rapides ici", a-t-il affirmé.

"Etre aussi proches d'eux est un point positif et le fait que Valtteri soit juste derrière moi est une bonne chose pour la course", a assuré le pilote de 33 ans.

- "Une course intense" -

"Je pense que cela va être une course intense, ici tout peut arriver", a prévenu Vettel, en référence aux deux premières éditions très mouvementées du Grand Prix azéri.

"L'an passé, j'avais un tour de retard sur la tête après un accrochage dès le premier tour, et j'ai pourtant fini deuxième", a abondé Bottas.

Les Flèches d'argent, qui devraient adopter deux stratégies différentes en course pour tenter de passer Vettel lors des changements de pneumatiques, devront toutefois se méfier des Red Bull, avec lesquelles l'écart chronométrique est faible.

Les responsables de la tactique chez Mercedes, en petite forme cette saison, n'ont pas intérêt à échouer dimanche.

Ils espèrent refaire à l'envers le coup de Melbourne, où Räikkönen et Vettel, finalement vainqueur, talonnaient Hamilton au départ, même si le succès de la Scuderia s'était aussi construit sur une erreur de calcul de l'écurie de Brackley.

Par ailleurs, les chances de voir la voiture de sécurité, acteur majeur des trois premières courses, faire son apparition dimanche sont très élevées.

- Vent et pluie -

Mercedes va surveiller le thermomètre en espérant que les températures plus fraîches attendues pour la course ne constituent pas un handicap, comme cela avait été le cas en Chine.

Le vent, qui s'est levé quelques minutes avant le début des qualifications, et la pluie qui a fait une brève apparition au début de la troisième séance d'essais libres, pourraient venir troubler leurs plans.

La marque à l'étoile, qui a accordé à ses clients Force India et Williams le droit d'utiliser des modes plus élevés de son moteur pour les qualifications à Bakou, peut se satisfaire que cela se soit vu.

Les pilotes Force India, invités par leurs patrons à se ménager et à attaquer en priorité les concurrents, vont devoir prendre sur eux pour appliquer ces nouvelles consignes un peu ubuesques puisque Ocon devance d'une position son équipier mexicain Sergio Pérez.

L'Allemand Nico Hülkenberg va lui laisser sa 9e place à son équipier espagnol Carlos Sainz Jr, non par courtoisie, mais parce qu'il a écopé d'une pénalité de cinq places pour un changement de boite de vitesse.

Si Ocon a vécu une très belle-après midi samedi à Bakou, les deux autres pilotes tricolores ne peuvent pas en dire autant puisque Pierre Gasly (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Haas) ont été éliminés dès la Q1, et s'élanceront respectivement des 17e et 20e places.

Gasly a néanmoins fait preuve de réflexes inouis pour éviter son équipier néo-zélandais Brendon Hartley, qui roulait au ralenti à cause d'une crevaison mais était resté au milieu de la piste.