GP d'Azerbaïdjan: Ricciardo meilleur temps des essais libres 2

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan, 4e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit urbain de Bakou (6,003 km).

Le vainqueur du précédent Grand Prix en Chine a signé un chrono d'1 min 42 sec 795/1000e.

Ricciardo a devancé sans grande marge le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) de 69/1000e et son équipier néerlandais Max Verstappen de 116/1000e.

Les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton viennent plus loin derrière, respectivement à 775/1000e et 808/1000e de l'Australien.

Le leader du championnat, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui s'est apparemment contenté d'adopter un rythme simulant celui de la course, n'a réalisé que le 11e temps, à 1 sec 332/1000e de Ricciardo

Comme lors de la première séance d'essais libres, nombre de pilotes ont eu des frayeurs en bloquant leurs roues dans les virages à 90 degrés présents au début du tracé pour éviter d'abîmer leur monoplace.

La troisième séance d'essais libres aura lieu samedi à 14h00 heure locale (12h00 heure française). Les qualifications débuteront elles à 17h00 (15h00).

. 2e séance d'essais libres:

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:42.795 (35 tours)

(moyenne: 189,535 km/h)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:42.864 (33)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 1:42.911 (27)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:43.570 (25)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:43.603 (31)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:43.700 (34)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:43.814 (30)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:43.834 (36)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:43.977 (29)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:44.091 (33)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:44.127 (38)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:44.142 (31)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:44.425 (27)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:44.459 (31)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:44.712 (39)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:44.940 (30)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:45.007 (33)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:45.051 (36)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:45.288 (29)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:46.042 (9)