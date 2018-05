GP d'Espagne: Mercedes domine encore lors de la 3e séance d'essais libres

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, 5e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Barcelone-Catalogne (4,655 km), à Montmelo.

Son coéquipier finlandais Valtteri Bottas le talonne à 013/1000 seulement.

Les Ferrari suivent, avec l'Allemand Sebastian Vettel à 269/1000 et le Finlandais Kimi Räikkönen, dont le moteur a été changé suite à sa panne de la veille, à 300/1000.

L'Australien Daniel Ricciardo, cinquième sur la feuille des temps faute d'avoir pu boucler un tour parfait, pointe à 700/1000 d'Hamilton, devant les toujours surprenantes Haas du Danois Kevin Magnussen, à 1 sec 076/1000, et du Français Romain Grosjean, à 1 sec 425/1000.

Les locaux Carlos Sainz Jr (Renault), en progrès depuis la veille, et Fernando Alonso, dont la McLaren bénéficie ce week-end d'évolutions importantes, se classent 8e et 9e, à 1 sec 502/1000 et 1 sec 566/1000 respectivement.

Le Français Pierre Gasly (Toro Rosso) ferme le top 10, à 1 sec 605/1000.

A noter le 12e temps seulement pour le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), dont la séance a été écourtée par un problème électrique.

Les Force India se sont montrées moins rapides que lors des deux premières séances d'essais libres vendredi, quand les Williams ferment encore la marche.

En toute fin de séance, le Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso) a perdu le contrôle de sa monoplace, dont l'arrière est venu heurter les barrières, causant d'importants dommages.

Sa participation aux qualifications, programmées à 15h00 (13h00 GMT), sera conditionnée à la capacité de son équipe à réparer les dégâts, ainsi qu'à son état de forme après ce choc important.

Le Canadien Lance Stroll (Williams) ainsi que Ricciardo ont également été victimes de sorties de piste, sans conséquence toutefois.

. 3e séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:17.281 (15 tours)

(moyenne: 216,845 km/h)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:17.294 (19)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:17.550 (16)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:17.581 (17)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:17.981 (16)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:18.357 (15)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:18.706 (16)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:18.783 (16)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:18.847 (14)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:18.886 (17)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:18.905 (16)

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:19.013 ( 5)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:19.121 (20)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:19.236 (17)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:19.292 (19)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:19.376 (17)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:19.428 (23)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:19.744 (17)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:19.900 (15)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:19.909 (13)

