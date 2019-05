GP d'Espagne: Nico Hülkenberg partira des stands

Le pilote de Renault Nico Hülkenberg devra partir des stands dimanche pour le GP d'Espagne après avoir reçu une pénalité liée à son changement d'aileron avant, lors des essais qualificatifs la veille.

Hülkenberg était sorti de la route lors de la première séance de qualification (Q1) et avait arraché son aileron avant qui s'était coinçé sous sa voiture. Il était parvenu à rentrer aux stands pour le remplacer et avait repris la piste avant la fin de la séance. Il n'était toutefois pas parvenu à réaliser un temps suffisant pour passer en Q2 et aurait dû partir en 16e position sur la grille de départ.

Les commissaires de course ont toutefois estimé que son aileron avait été remplacé par un autre d'un type différent sans qu'ils en aient été informés et qu'en conséquence le pilote allemand devait partir des stands pour le Grand Prix dont le départ sera donné à 15h10 (13h10 GMT).

Le coéquipier de Hülkenberg chez Renault, l'Australien Daniel Ricciardo, s'est lui qualifié en 10e position mais partira 13e sur la grille en raison d'une pénalité de trois places imposée pour avoir provoqué un accrochage avec le Russe Daniil Kvyat (Toto Rosso) lors de la précédente course en Azerbaïdjan.

Le pilote d'Alfa Romeo Antonio Giovinazzi a également été frappé d'une pénalité de 5 places sur la grille pour avoir changé sa boîte de vitesses avant la limite de six Grand Prix fixée pour effectuer une telle opération. Qualifié en 18e position sur 20 partants, le pilote italien s'élancera donc dernier sur la grille.