GP de Bahreïn: Ferrari devant, cette fois avec Vettel

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, 2e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Sakhir (5,412 km).

Lors de la deuxième séance -- la seule représentative des conditions des qualifications samedi (18h00-19h30 locales/16h00-17h00 françaises) et de la course dimanche (18h10/17h10), courues au crépuscule --, il a bouclé son meilleur tour en 1 min 28 sec 846/1000, 35/1000 seulement devant son équipier Charles Leclerc.

Avec le Monégasque devant l'Allemand, la Scuderia avait déjà dominé la première séance, disputée dans la chaleur du début de l'après-midi.

Troisième vendredi soir, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) pointe à 603/1000 et son équipier finlandais Valtteri Bottas, vainqueur du premier GP de la saison en Australie, à 711/1000.

L'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) complète le top 5 à 823/1000, devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) à 879/1000.

Le Danois Kevin Magnussen (Haas), le Britannique Lando Norris (McLaren), le Français Romain Grosjean (Haas) et le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso) ferment le top 10 au-delà de la seconde.

Passés chez Red Bull et Renault respectivement, le Français Pierre Gasly et l'Australien Daniel Ricciardo peinent pour leur part à prendre la mesure de leurs nouvelles monoplaces. Ils sont 12e et 15e à 1 sec 583/1000 et 2 sec 002/1000.

Les deux Alfa Romeo sont elles restées coincées au garage la majeure partie de la séance à cause de fuites du liquide de refroidissement.

La troisième et dernière séance d'essais libres aura lieu samedi à 15h00 locales (13h00).

. 2e séance d'essais libres:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:28.846 (32 tours)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:28.881 (32)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:29.449 (33)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:29.557 (36)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:29.669 (32)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:29.725 (34)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:30.000 (33)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:30.017 (25)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:30.068 (34)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:30.093 (36)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:30.192 (33)

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:30.429 (31)

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:30.458 (36)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:30.716 (32)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:30.848 (30)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:31.088 ( 6)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:31.129 (31)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:31.144 (10)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:31.904 (32)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:32.932 (37)

