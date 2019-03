GP de Bahreïn: Leclerc "essaye de rester aussi calme que possible"

Auteur à Bahreïn samedi de sa première pole position en Formule 1 pour son deuxième Grand Prix avec Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc ressent "beaucoup d'émotions" mais "essaye de rester aussi calme que possible".

Q: Comment vous-sentez vous ?

R: "C'est beaucoup d'émotions mais j'essaye de rester aussi calme que possible car malheureusement la pole position ne rapporte pas de points. Tous les points seront distribués demain (dimanche, en course). Mais bien sûr, je profite du moment. Ca a été une grande journée et un très bon week-end jusque-là pour nous et j'espère que ça continuera demain. Il faut maintenant se concentrer sur la course pour qu'elle soit aussi bonne que possible, mais c'est clair que c'est génial d'être là."

Q: Pensiez-vous avant le début de saison être dans cette position aussi rapidement ?

R: "Pas vraiment. Je n'avais pas d'attentes particulières car je savais à quel point c'était un pas important, à la fois en termes d'équipe et de concurrence, car les pilotes avec lesquels je me bats aujourd'hui sont les meilleurs. Je suis très heureux que ça commence comme ça mais, encore une fois, ce ne sont que les qualifications. J'espère terminer avec de gros points demain car c'est le plus important."

Q: Vous avez réalisé le tour parfait ou en gardiez-vous sous le pied ?

R: "Il y a toujours des choses que vous pouvez mieux faire mais, dans l'ensemble, je suis très content de mon tour en Q3 (troisième et dernière partie des qualifications, ndlr), alors que cela avait été ma faiblesse lors de la première course (de la saison en Australie il y a quinze jours). J'étais déçu après les qualifications à cause de ça. Aujourd'hui je suis très satisfait."

Q: Votre patron chez Ferrari Mattia Binotto insiste sur le fait qu'il ne veut pas que vous et votre équipier Sebastian Vettel preniez de risque en vous affrontant en piste. Sachant ça, et le fait que vous serez tous les deux en première ligne, comment allez vous aborder la course, et particulièrement le départ et le premier virage ?

R: "Nous n'avons pas encore tenu notre réunion d'avant-course donc je ne sais pas pour l'instant. Si vous me demandez mon avis, je ferais bien sûr absolument tout pour garder ma première place mais nous sommes aussi une équipe, nous devons travailler ensemble et nous allons y arriver, c'est sûr."

Propos recueillis en conférence de presse.