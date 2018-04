GP de Bahreïn: Ricciardo le plus rapide lors de la 1re séance d'essais libres

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a réussi le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, 2e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Sakhir (5,412 km) à Manama.

Avec un chrono de 1 min 31 sec 060/1000, il a devancé les Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari), en pneus tendres eux aussi, de 304/1000 et 398/1000 respectivement.

En pneus tendres toujours, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a signé le quatrième temps à 410/1000 et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), en retrait, le cinquième à 1 sec 212/1000.

Le coéquipier néerlandais de Ricciardo, Max Verstappen, n'a réalisé aucun tour chronométré, victime d'un problème électrique en tout début de séance.

A noter aussi la performance du Français Pierre Gasly (Toro Rosso), auteur du septième temps en pneus tendres, à 2/10 seulement de son compatriote Romain Grosjean (Haas), en super-tendres, plus rapides.

Les Force India, qui ont un programme de tests chargé ce week-end pour tenter de comprendre les raisons de leurs contre-performances de ce début de saison, occupent les deux dernières places du classement de la séance à plus de deux secondes.

La deuxième séance d'essais libres, la seule se tenant dans les conditions des qualifications et de la course, au crépuscule, aura lieu entre 18h00 et 19h30 locales (17h00-19h30 françaises/15h00-16h30 GMT).

. 1re séance d'essais libres:

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:31.060 (14 tours)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:31.364 (24)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:31.458 (18)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:31.470 (17)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:32.272 (21)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:32.516 (23)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:32.779 (26)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:32.885 (21)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:32.971 (19)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:33.104 (18)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:33.223 (24)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:33.278 (20)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:33.364 (25)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:33.379 (22)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:33.467 (29)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:33.497 (27)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:33.508 (22)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:33.662 (26)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:33.794 (23)

Non-chronométré:

Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) (2)