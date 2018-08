GP de Belgique: Bottas (Mercedes) et Hülkenberg (Renault) partiront du fond de grille

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) partiront du fond de la grille dimanche au GP de Belgique de Formule 1, en raison de pénalités reçues vendredi pour des changements complets de moteurs.

Bottas, 4e du classement des pilotes, et Hülkenberg, 7e, ont dépassé la limite de changements autorisés par saison concernant plusieurs éléments, dont l'unité de puissance, la batterie et le turbo, et ont donc été sanctionnés par les commissaires de la FIA.

Bottas paie son abandon au GP d'Autriche début juillet, qui l'avait contraint à changer de moteur prématurément.

Il devrait démarrer au 19e rang devant Hülkenberg, en dernière position, car son écurie a informé la FIA avant Renault.

Mercedes a introduit ce week-end à Spa-Francorchamps un nouvel ensemble de spécifications moteurs sur la monoplace de son pilote finlandais et sur celle du leader du Championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton.

Celui-ci a notamment installé à l'occasion du GP de Belgique une version différente du système de récupération d'énergie connecté au turbo (MGU-H), tout comme son rival, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).