GP de Belgique: Sainz Jr (Renault) et Vandoorne (McLaren) partiront en dernière ligne

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault) et le Belge Stoffel Vandoorne (McLaren) partiront du fond de la grille dimanche au GP de Belgique de Formule 1, en raison de pénalités reçues pour des changements complets de moteurs.

Sainz Jr, 11e du classement des pilotes, et Vandoorne, 16e, ont dépassé la limite de changements autorisés par saison concernant plusieurs éléments, et ont donc été sanctionnés par les commissaires de la FIA.

L'Espagnol devait initialement partir de la 14e place alors que le Belge, qui avait réalisé le dernier temps des qualifications samedi, était en 18e position.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault), précédemment pénalisés vendredi pour les mêmes raisons, s'élanceront donc des 17e et 18e rangs, alors que Sainz Jr, 19e, occupera la dixième et dernière ligne aux côtés de Vandoorne, 20e.