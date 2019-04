GP de Chine: Hamilton (Mercedes) gagne et prend la tête du Championnat

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche au Grand Prix de Chine, troisième manche de la saison de F1, sa deuxième victoire consécutive et pris pour six points la tête du Championnat du monde.

Deuxième sur la grille, il a pris le meilleur au départ sur son équipier Valtteri Bottas, en pole position.

Le Finlandais, précédent leader du classement des pilotes, est 2e devant l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Français Pierre Gasly (Red Bull).

Il s'agit du troisième doublé pour Mercedes en autant de courses cette saison.

Leclerc, qui avait doublé Vettel au départ pour le gain de la troisième place, a ensuite été désavantagé par la stratégie de Ferrari, qui lui a demandé de laisser passer l'Allemand au 11e tour.

En rentrant aux stands avant les Ferrari, Verstappen s'est ensuite assuré de dépasser le Monégasque, qui était devant lui sur la grille.

Le point du meilleur tour est revenu à Gasly.

Le meilleur du reste, derrière les trois "top teams", est l'Australien Daniel Ricciardo, qui termine sa première course avec Renault, après des abandons en Australie et à Bahreïn.

Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) et le débutant thaïlandais Alexander Albon (Toro Rosso) sont également entrés dans les points.

L'autre Français Romain Grosjean (Haas) est onzième.

Le début de saison compliqué de Renault se poursuit avec un quatrième abandon en trois GP, celui de l'Allemand Nico Hülkenberg pour un "problème" que l'équipe "analysera de plus près après la course".

Le Russe Daniil Kvyat, réengagé par Toro Rosso un an et demi après avoir été remercié à cause d'accrochages trop fréquents, a été pénalisé par les commissaires pour avoir provoqué une collision avec les McLaren dans le premier tour. Il a par la suite abandonné, comme le Britannique Lando Norris (McLaren).