GP de Chine: Vettel (Ferrari) en pole, Hamilton (Mercedes) partira 4e

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), vainqueur des deux premières courses de 2018, a décroché la pole position du GP de Chine, 3e manche de la saison, sur le circuit de Shanghai samedi.

Il a devancé en qualifications les Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes). Le champion en titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), s'élancera de la quatrième place sur la grille. Il s'agit de la 52e pole de Vettel qui disputera dimanche son 201e Grand Prix.

Auteur d'un chrono de 1 min 31 sec 95/1000e dans son dernier tour, Vettel, a battu le record du tour et détrôné pour 87/1000e son coéquipier Räikkönen, avec qui il partagera la première ligne comme lors du GP de Bahreïn il y a une semaine.

"La voiture était extraordinaire, et s'est améliorée au fur et à mesure des qualifications", a expliqué le quadruple champion du monde.

Ce résultat est une grosse déception pour Mercedes qui restait sur six poles en Chine. Bottas a été relégué à plus de cinq dixièmes de Vettel, et Hamilton, sachant qu'il n'allait pas améliorer suffisamment sa marque, a préféré avorter sa dernière tentative en Q3.

"On n'a jamais réussi à obtenir autant d'adhérence que les Ferrari", a déploré le Finlandais de Mercedes.

Les deux Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l'Australien Daniel Ricciardo partiront des 5e et 6e rangs, devant la Renault de l'Allemand Nico Hülkenberg et la Force India du Mexicain Sergio Pérez.

Le Français Romain Grosjean (Haas) a décroché la 10e place sur la grille.

Les deux autres pilotes tricolores Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso) débuteront respectivement la course en 12e et 17e positions.