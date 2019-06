GP de F1 d'Autriche: Verstappen prône la "course à la dure"

"C'est la course à la dure. Sinon, autant rester à la maison ! Si des choses pareilles ne sont pas autorisées, quel est l'intérêt d'être en F1 ?", plaide le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) après sa victoire musclée au GP d'Autriche dimanche.

Q: Vous ratez votre départ mais vous imposez finalement. Vous avez réalisé une course incroyable, n'est-ce pas ?

R: "Au départ, j'ai eu de l'anti-patinage. Je pense qu'on avait réglé l'embrayage de façon un peu trop agressive. Après ça, je croyais que ma course était terminée mais nous avons continué à pousser. Rapidement, j'ai vu que le rythme n'était pas mauvais malgré un premier train de pneus abîmé. Et après l'arrêt au stand, nous volions ! Vous pouviez le voir dans les lignes droites. Nous avions un bon rythme donc j'ai pu faire les dépassements nécessaires."

Q: Qu'avez-vous à dire pour défendre le dépassement qui vous permet de prendre la tête de la course à Charles Leclerc (Ferrari) à deux tours de l'arrivée ?

R: "C'est la course à la dure. Sinon, autant rester à la maison ! Si des choses pareilles ne sont pas autorisées, quel est l'intérêt d'être en F1 ? (...) La deuxième fois, j'ai freiné un peu plus en profondeur dans le virage qu'au tour précédent (où les deux pilotes étaient déjà roues contre roues, ndlr) et il y a eu un petit contact. Ce virage est sur une crête et si vous ne le négociez pas bien - nous avons tous les deux tiré droit -, à un moment, il n'y a plus de place pour tout le monde, mais c'est la course. C'est mieux que de se suivre et d'avoir un Grand Prix ennuyeux, non ?".

Q: Cette première victoire de Honda avec Red Bull, la première pour le motoriste depuis 2006, confirme-t-elle la confiance que votre écurie place depuis cette année en ce nouveau partenaire ?

Q: "C'est très important pour le futur pour nous et Honda. Je suis très heureux que ça soit arrivé aujourd'hui (à domicile pour Red Bull, ndlr). Ca nous donne à tous beaucoup de confiance et ça efface peut-être quelques doutes car c'est un sentiment incroyable !"

Propos recueillis au pied du podium et en conférence de presse.