GP de F1 d'Azerbaïdjan: Mercedes se surpasse pour la pole, Ferrari trébuche encore

Mercedes surclassant des Ferrari trébuchantes: le scénario du début de saison de F1 s'est reproduit en qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan samedi, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton s'adjugeant la première ligne devant Sebastian Vettel et Charles Leclerc partant à la faute.

Australie: la Scuderia, qui a pourtant dominé les essais hivernaux, ne parvient pas trouver le rythme. Bahreïn: une panne prive Leclerc de la victoire. Chine: Ferrari domine les essais mais est surclassée par les Flèches d'argent en qualifications et en course. Azerbaïdjan: rebelote en essais et en +qualifs+.

Résultat, trois doublés pour Mercedes en autant de courses en 2019 et un quatrième à portée de roues dimanche.

"En débutant les qualifications, nous pensions (que la pole) n'était pas à notre portée, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer donc nous n'avons pas baissé les bras", a confié Bottas.

"C'est un résultat absolument fantastique pour nous. Nous sommes venus ici sans nouveauté sur la voiture (contrairement à Ferrari et Red Bull) donc réussir un doublé en première ligne... Cela nous met en bonne position pour la course", renchérit Hamilton.

Attention toutefois aux incidents en série qui ont donné des résultats pour le moins surprenants ces deux dernières années. En 2017, l'Australien Daniel Ricciardo s'était imposé en partant de la... 10e place sur la grille. Et Bottas a perdu la course en crevant à trois tours de l'arrivée l'an dernier !

- Leclerc: "J'ai été stupide" -

Après avoir largement dominé les essais libres sur le circuit urbain de Bakou, les monoplaces rouges abordaient les qualifications en favorites, mais Leclerc a fauté le premier.

Dans la deuxième partie (Q2), le Monégasque est venu heurter les barrières au virage N.8, dans la zone la plus étroite du circuit, au même endroit que le Polonais Robert Kubica (Williams) avant lui.

"J'ai été stupide. Je n'ai pas fait le +job+ aujourd'hui. Je suis très déçu de moi. Je le mérite complètement. J'ai fait une bêtise", a jugé le pilote de 21 ans au micro de Canal+. "Il n'y avait pas de risque à prendre (mais) je voulais absolument passer (en Q3) en pneus mediums" bien qu'ils soient glissants, ce qui a provoqué sa sortie de piste.

Vettel, ensuite, n'a pu faire mieux que le troisième chrono final. "C'était difficile de piloter dans ces conditions, avec le soleil et la température qui déclinaient (suite aux retards occasionnés par les accidents de Kubica et Leclerc, ndlr). Et dans le dernier tour, j'ai manqué de l'aspiration d'une voiture devant moi", contrairement aux Mercedes qui fermaient opportunément la procession ouverte par l'Allemand.

Celui-ci partagera la deuxième ligne avec le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Derrière les écuries de pointe, la troisième ligne accueillera le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) et le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso).

- Gasly espère "remonter" -

Le Français Pierre Gasly (Red Bull) partira lui des stands, pénalisé pour ne pas s'être arrêté pour la pesée pendant les essais libres de vendredi. "Vraiment à l'aise" dans sa voiture, il espère remonter et marquer des points".

Il a, toutefois, vu son chrono en qualifications, le meilleur de la Q1, annulé dans la soirée, sa voiture ne respectant pas la règlementation en matière de débit d'essence.

A ne pas oublier également, la pénalité de dix places qui s'impose à l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), contraint d'utiliser un troisième boîtier de contrôle électronique pour son moteur Ferrari alors que deux exemplaires seulement sont autorisés pour la saison.

Auteur de sa meilleure qualification à ce jour, sanctionnée par le huitième chrono, Giovinazzi ne sera que 18e sur la grille dimanche à 16h10 locales (14h10 françaises).