GP de F1 de Hongrie: enfin la pole pour Max Verstappen!

Après 92 Grands Prix, enfin la pole: le prodige néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 21 ans seulement, a ajouté une des dernières lignes manquant à son CV en Formule 1 lors des qualifications du GP de Hongrie samedi.

"Celle-ci me manquait encore. La voiture volait presque, c'était incroyable!", s'est félicité le plus jeune vainqueur de l'histoire, 18 ans 7 mois et 15 jours quand il s'est imposé pour la première fois en Espagne en 2016.

Avant de poursuivre, la tête froide malgré une joie non dissimulée: "Je suis vraiment heureux de cette journée mais il y a encore une course à disputer...", la 12e manche du Championnat du monde, la dernière avant la trêve estivale, dimanche sur le Hungaroring à Budapest.

Verstappen, qui affiche à son palmarès 26 podiums dont 7 victoires depuis ses débuts en 2015, s'est offert cette première position de pointe avec la manière, en améliorant le record du circuit avec un chrono de 1 min 14 sec 572/1000.

Le plus jeune pilote à avoir pris le départ d'une course de F1 à 17 ans 5 mois et 15 jours en Australie en 2015 et le plus jeune à être monté sur le podium en Espagne en 2016 devient ainsi le 100e poleman de l'histoire de la discipline, mais le 4e plus jeune seulement.

- Records -

Ce record-là appartient à l'Allemand Sebastian Vettel, 21 ans 2 mois et 11 jours en Italie en 2008, devant le Monégasque Charles Leclerc, 21 ans 5 mois et 15 jours à Bahreïn en 2019, l'Espagnol Fernando Alonso, 21 ans 7 mois et 23 jours en Malaisie en 2003, et Verstappen, 21 ans 10 mois 5 jours.

"Ca ne va pas m'empêcher de dormir", s'est amusé le héros du jour en découvrant cette statistique.

Après un premier tiers de saison dominé par le Britannique Lewis Hamilton, leader du classement des pilotes avec une avance de 41 points sur son équipier chez Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas, et 63 sur Verstappen, ce dernier est l'homme en forme du moment.

Lors des quatre derniers GP, c'est le Batave qui a inscrit le plus de points: 74, contre 63 à Hamilton et 51 à Bottas.

En première ligne, il sera accompagné par le Finlandais qui échoue pour 18/1000 seulement, soit 1,06 m, indique son écurie Mercedes.

Cela se confirme, les Red Bull et les Flèches d'argent sont très proches en termes de performance sur un circuit court et tortueux qui privilégie les monoplaces comme les leurs, bénéficiant de bons appuis aérodynamiques.

- Quête de rachat -

Hamilton sera lui en deuxième ligne aux côtés du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a eu de la chance de disputer jusqu'au bout les qualifications en dépit d'un choc dans les barrières pendant leur première partie (Q1).

Les deux hommes mais aussi Bottas, entre autres, sont en quête de rachat après un GP à élimination sous la pluie en Allemagne la semaine dernière. Coupable d'erreurs en piste, le Britannique, qui était malade, n'a pu faire mieux que 9e quand son équipier finlandais et Leclerc ont abandonné après des accidents.

La troisième ligne sera occupée par l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Français Pierre Gasly (Red Bull) et la quatrième par les McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Espagnol Carlos Sainz Jr.

Le Français Romain Grosjean (Haas) et le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) complètent le top 10 de ces essais qualificatifs.

A noter l'élimination dès la Q1 de la Renault de l'Australien Daniel Ricciardo, gêné par le trafic et auteur du 18e temps seulement.

En grandes difficultés depuis le début de la saison, Williams se réjouit par contre du 16e chrono signé par le Britannique George Russell, le meilleur résultat de l'écurie en qualifications depuis le 15e temps du Russe Sergey Sirotkin au Brésil l'an dernier.