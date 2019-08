GP de F1 de Hongrie: Ricciardo (Renault) partira en fond de grille

L'Australien Daniel Ricciardo (Renault) prendra le départ du Grand Prix de Hongrie dimanche à 15h10 (13h10 GMT) en fond de grille après avoir changé plusieurs éléments de son moteur au-delà du quota autorisé par saison.

Ricciardo s'était qualifié 18e. Cette pénalité profite donc aux deux pilotes qualifiés derrière lui, le Canadien Lance Stroll (Racing Point) et le Polonais Robert Kubica (Williams), qui gagnent tous deux une position.

Pour rappel, le moteur à combustion interne, le turbo et le MGU-H sont limités à trois exemplaires par saison sous peine de pénalité, le MGU-K, la batterie et le système électronique de contrôle à deux exemplaires.

Pour l'Australien, il s'agit des 4e moteur à combustion interne, turbo et MGU-H, et des 3e MGU-K, batterie et système électronique de contrôle.