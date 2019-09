GP de F1 de Singapour: Hamilton et Verstappen tiennent leur rang

Favoris annoncés du Grand Prix de Singapour, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) ont confirmé leur statut en dominant les deux premières séances d'essais libres vendredi.

Leader du classement des pilotes avec 63 points d'avance après quatorze GP sur 21, Hamilton a signé le meilleur chrono du jour, en 1 min 38 sec 773/1000, lors des essais libres 2 dans la nuit singapourienne.

Verstappen le talonne de 184/1000, quand l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), auteur du troisième temps, est relégué à 818/1000.

Sans surprise, les Mercedes et les Red Bull, qui bénéficient de plus d'appuis aérodynamiques, se montrent plus agiles dans les virages lents du circuit urbain de Marina Bay que les Ferrari, dont le principal atout est la puissance moteur.

Les équipiers de Hamilton, Verstappen et Vettel échouent à plus d'une seconde du sommet de la feuille des temps et pourront déplorer une journée mouvementée.

Lors des essais libres 1, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) est sorti de piste, endommageant l'avant et le flanc gauche de sa monoplace contre les barrières.

Le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) - qui, comme les autres "rookies" britanniques Lando Norris (McLaren) et George Russell (Williams), découvre le tracé - l'a imité en essais libres 2, y laissant son aileron avant.

Quant au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), nouveau chouchou de la F1 après ses deux premières victoires dans la catégorie en Belgique et en Italie au début du mois, il a perdu un temps précieux lors de la première séance à cause d'un problème de boîte de vitesses.

- Qualifications cruciales -

Outre leurs chronos, Hamilton et Verstappen ont pour eux les statistiques.

Avec six podiums, dont quatre succès, et quatre pole positions, le Britannique est le plus prospère à Singapour, derrière Vettel qui compte un podium de plus.

Le pilote Mercedes a remporté les deux dernières éditions et marqué les qualifications en 2018 en signant un tour "magique" qui l'a vu battre le record absolu de la piste et la pole de l'année précédente de pas moins de trois secondes.

"Ce que nous voulons, c'est reproduire ce tour spécial", clame-t-il. "Nous avons pris un bon départ mais n'avons pas encore tout réussi. (Les qualifications samedi à 21h00 locales/15h00 françaises) vont être rudes car Red Bull est très, très rapide. J'ai hâte de relever ce défi !"

Verstappen, lui, reste sur deux premières lignes et une deuxième place et son écurie détient le record de podiums dans l'ancienne colonie britannique (douze, dont trois succès, contre six, dont quatre victoires, pour les Flèches d'argent).

"On a l'air solide sur les longs relais comme sur les courts, mais Lewis est aussi très rapide", constate le Néerlandais. "Il y a toujours des choses à améliorer, ce que nous allons chercher à faire maintenant. Cette course se joue à 95 pour cent en qualifications et jusque-là je suis optimiste."

En effet, dépasser est ici quasiment impossible. Ainsi, huit des onze vainqueurs se sont imposés depuis la pole et les trois à ne pas y être parvenus ont subi un incident en course.

Derrière l'habituel top 6, se dégagent les McLaren, comme souvent, la Renault de l'Allemand Nico Hülkenberg - sous pression pour trouver un baquet la saison prochaine après les rejets de son écurie actuelle et de Haas -, ainsi que les Toro Rosso, équipe du Français Pierre Gasly (10e des EL2).

C'est plus compliqué, par contre, pour Haas et l'autre tricolore Romain Grojean (17e).

Le ciel de Singapour était relativement dégagé vendredi après plusieurs jours d'épaisse fumée due aux incendies en Indonésie. La qualité de l'air s'était également améliorée, passant de "néfaste" à "modérée".

Il est possible cependant que cette amélioration ne soit que temporaire puisque les vents pourraient tourner et diriger à nouveau l'épais nuage de fumée venant de Sumatra sur la cité-Etat.