GP de F1 de Singapour: Leclerc surprend en essais libres 3

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps des trois séances d'essais libres du Grand Prix de Singapour, 15e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit urbain de Marina Bay (5,063 km).

Avec un chrono de 1 min 38 sec 192/1000 en essais libres 3, le vainqueur des deux derniers GP (ses premiers succès en F1) a devancé de 207/1000 le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), leader du classement des pilotes pour 63 points.

Hamilton est par ailleurs parti en tête-à-queue, sans conséquence, pendant cette séance.

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) est 3e à 619/1000, devant le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), 4e à 693/1000, et les Red Bull du Thaïlandais Alexander Albon et du Néerlandais Max Verstappen, 5e et 6e à 1 sec 066/1000 et 1 sec 174/1000 respectivement.

Juste avant les qualifications prévues à 21h00 locales (15h00 françaises/13h00 GMT), les Ferrari semblent donc réussir mieux qu'anticipé dans les rues de la cité-Etat.

Les Mercedes et les Red Bull, qui bénéficient de plus d'appuis aérodynamiques, sont en effet sur le papier plus agiles et donc plus véloces dans les virages lents de Singapour que les voitures rouges, dont le principal atout est la puissance moteur.

En queue de top 10, ce sont comme la veille les McLaren et les Renault qui se dégagent.

Ces EL3 ont été raccourcis par un drapeau rouge suivant un choc du Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) contre les barrières. Celui-ci a endommagé sa monoplace au niveau de la roue arrière droite et laissé des débris en piste.

Le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso) n'a pas pu signer de chrono après une fuite d'huile au niveau de son moteur. Son équipe réalise donc un changement de groupe propulseur qui n'entraînera pas de pénalité, a-t-elle fait savoir sur Twitter.

. 3e séance d'essais libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:38.192 (15 tours)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:38.399 (15)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:38.811 (13)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:38.885 (16)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:39.258 (14)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:39.366 ( 9)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:39.507 (14)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:39.709 (13)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:40.118 (15)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:40.153 (12)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:40.209 (11)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:40.339 (15)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:40.953 (16)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:40.985 ( 4)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:41.156 (13)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:41.169 (14)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:41.494 (12)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:41.542 (12)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:41.954 (13)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) non chronométré ( 3)

