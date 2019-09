GP de F1 de Singapour: "Une confirmation" pour Vettel

Vainqueur à Singapour dimanche de son premier Grand Prix de Formule 1 en 23 courses, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) y voit la "confirmation" qu'il n'était pas dans une situation "aussi mauvaise ou désastreuse que ce que les gens ont pu le dire".

Q: Retrouver la victoire est un soulagement ?

R: "J'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises ce soir ! Peut-être que ça viendra un peu plus tard, mais pour l'heure c'est plutôt une confirmation que si vous continuez à faire ce que vous faites (ça finit par payer)... Il y a des moments où vous savez que les choses vont mal et que vous devez faire des changements, mais récemment, je ne pensais pas que de gros changements étaient nécessaires. Donc en cela c'est une confirmation, ça n'est pas comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Je ne me sentais pas dans une mauvaise situation. Je savais qu'il fallait m'en sortir par moi-même. Donc bon..."

Q: Vous faites taire les critiques. C'est une satisfaction ?

R: "Peut-être pas autant que vous ne le pensez. Comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ce n'était donc pas comme si nous manquions de vitesse ou quelque chose comme ça. (...) Dernièrement, je pense qu'il n'y avait rien qui allait mal de manière générale. Les choses ne se mettaient peut-être pas en place comme il le fallait et, de toute évidence, j'ai merdé à Monza (il est parti en tête-à-queue et a terminé 13e, ndlr). J'ai commis une erreur mais en dehors de ça... Les saisons sont longues et beaucoup de choses peuvent arriver. Ca fait partie du jeu. Je suis là depuis assez longtemps pour savoir que le vent tourne. J'ai des attentes très élevées vis-à-vis de moi-même et je ne suis pas heureux quand je ne délivre pas ce que je sais pouvoir délivrer. Il y a certainement eu des moments cette année où j'ai eu du mal à m'exprimer. Je sais que je peux mieux faire et que je ne peux pas en être satisfait, mais je sais aussi que ça n'était pas aussi mauvais ou désastreux que ce que les gens ont pu le dire."

Q: Si les victoires en Belgique et Italie étaient attendues car ces circuits favorisaient la vitesse en ligne droite de votre voiture, celle-ci est une surprise. Cela veut dire que Ferrari revient dans le jeu après un début de saison blanc ?

R: "Ca fait un moment que je suis chez Ferrari et je pense qu'il n'y a qu'une seule façon pour Ferrari de revenir, c'est en gagnant le championnat. C'est un jugement très sévère, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Nous y travaillons intensément. Je pense qu'il sera très, très difficile de changer les choses cette année vu la forme de Mercedes ces 15 ou 14 dernières courses, mais nous continuons à nous battre parce que tout ce que nous apprenons cette année nous aidera l'année prochaine. Les nouveaux éléments que nous avons apportés ici sont une bonne chose en ce qui concerne aussi le développement pour l'année prochaine. Mais nous avons besoin de plus, nous voulons être la meilleure équipe et ça n'est pas le cas actuellement. Les dernières courses ont été bonnes pour nous, c'est super pour notre confiance au sein de l'équipe, mais il y a encore beaucoup de travail."

Propos recueillis en conférence de presse.