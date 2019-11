GP de F1 du Brésil: un succès "prometteur" pour 2020, selon Verstappen

Son succès au Grand Prix du Brésil dimanche est "prometteur" pour 2020, estime le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui loue encore les "progrès" de son motoriste Honda.

Q: Comment cette victoire se place-t-elle au palmarès de vos succès ?

R: "Il est impossible de comparer les week-ends mais celui-ci a été très positif et je suis très heureux des progrès réalisés lors de dernières courses. Un week-end complet propre, c'est ce que nous voulons toujours réaliser et c'est ce qui s'est passé ce week-end. C'est toujours génial de gagner une course et c'est prometteur pour l'année prochaine. Nous avons beaucoup appris récemment, j'espère que c'est un bon signe en vue de 2020."

Q: Vous avez semblé avoir l'avantage toute la course, à quoi l'attribuez-vous ?

R: "C'est un travail d'équipe, je pense. La voiture marchait bien, j'essayais d'être aussi constant que possible, les gars ont fait de superbes arrêts aux stands et la stratégie était bonne, c'est tout cela qui nous a donné la victoire. La puissance moteur était bonne aussi. Comme je l'ai dit, c'est un travail d'équipe et Honda (le motoriste de Red Bull, NDLR) fait partie de l'équipe."

Q: Avec la deuxième place de Pierre Gasly (Toro Rosso), c'est le premier doublé pour un moteur Honda depuis 28 ans. Qu'en dites-vous ?

R: "On nous rappelle toujours les statistiques. La pole était aussi la première ici au Brésil depuis 1991. Je pense que c'est le bon moment pour commencer à refaire ces choses-là. On continue à revenir sur les résultats des années 90. Je pense que Honda a beaucoup progressé tout au long de la saison et j'en suis très heureux."

Propos tenus en conférence de presse.