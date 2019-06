GP de F1 du Canada: Hamilton le plus rapide des premiers essais libres

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres du Grand Prix du Canada, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit Gilles-Villeneuve (4,361 km) à Montréal.

En 1 min 12 sec 767/1000, le leader du classement des pilotes pour 17 points devance son dauphin et équipier Valtteri Bottas de 147/1000. Mais le Finlandais a dû rentrer au garage en toute fin de séance après avoir subi une perte de pression d'essence.

La concurrence est reléguée autour de la seconde, avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) à 953/1000, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) à 988/1000 et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) à 1 sec 138/1000.

La séance n'a pas été sans accroc pour la Scuderia, avec un gros blocage de roues pour Leclerc et un tête-à-queue pour Vettel. L'écurie italienne, dont la vitesse de pointe devrait être un avantage sur les longues lignes droites du tracé canadien, en garde toutefois sous la pédale, n'ayant pas encore roulé avec les pneus les plus tendres, et donc les plus rapides.

Verstappen également n'a roulé qu'en gommes medium.

Suivant ses concurrentes les week-ends précédents, Mercedes, qui a remporté toutes les courses cette saison, a à son tour adopté une nouvelle version de son moteur.

Une Alfa Romeo, une McLaren, une Renault, une Racing Point et une Haas complètent le top 10 et du 5e au 11e les voitures se tiennent en 3/10, démontrant une fois de plus à quel point le milieu de tableau est dense.

Sont aussi partis à la faute le Français Romain Grosjean (Haas), qui s'en sort avec le 15e temps, et l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing).

L'autre Français Pierre Gasly est 13e après avoir testé de nouvelles pièces sur sa Red Bull.

A noter la présence du Canadien Nicholas Latifi, pilote de réserve de l'écurie Williams évoluant habituellement en F2, dans le baquet du Polonais Robert Kubica.

. 1re séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:12.767 (31 tours)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:12.914 (25)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:13.720 (24)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:13.755 (26)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:13.905 (28)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:13.945 (30)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:13.973 (34)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:14.123 (31)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:14.172 (31)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:14.202 (32)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:14.246 (33)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:14.474 (30)

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:14.570 (27)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:14.582 (17)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:14.645 (31)

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:14.703 (36)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:14.812 (32)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:15.343 (32)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:15.989 (29)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:16.199 (33)

./bds/pel/bvo